Die Dohnaische Straße feiert Händler und Vereine haben für den 29. Oktober ein großes Fest organisiert – aus einem Anlass, den viele herbeisehnten.

Vorgeschmack: Zur Einkaufsnacht flanierten die Gäste dicht gedrängt über die unfertige Dohnaische Straße, am Sonnabend wird auf der sanierten Trasse gefeiert. © Daniel Förster

Was mussten Händler, Kunden und Touristen auf der Dohnaischen Straße in diesem Jahr nicht alles ertragen: Baulärm, Dreck, als Buckelpisten verkleidete Gehwege, täglich wechselnde Pfade für Fußgänger. Doch die holprigen Zeiten sind vorbei – und das soll nun groß gefeiert werden.

Händler und Vereine haben für 29. Oktober ein Straßenfest auf der Dohnaischen Straße organisiert, die Party steigt auf dem inzwischen fertig sanierten Abschnitt zwischen Langer Straße und Schuhgasse. Die Freiluft-Sause beginnt 10 Uhr mit verschiedenen Aktionen für die Besucher. Unter anderem können sie Kaffee, Glühweineis, Stollen und Omas Apfelkuchen verkosten. Zudem gibt es für Glücksritter in den Geschäften zahlreiche Gewinnspiele. So können Mitspieler beispielsweise die Anzahl von Kaffeebohnen in einem Gefäß oder aber das Gewicht eines Skistiefels schätzen. Darüber hinaus wollen die Geschäftsinhaber den Kunden zum Straßenfest besondere Produkte offerieren.

Für die Kinder hat sich der Verein „Pirnaer in Aktion“ (PIA) etwas Besonderes erdacht: Es gibt einen Flohmarkt, auf dem die Nachwüchsler verschiedene Dinge verkaufen können. Die als Verkaufsstände fungierenden Tische stellen die ansässigen Händler kostenlos bereit. Die entsprechenden Stellplätze müssen potenzielle Verkäufer vorab bei den Gewerbetreibenden in dem gewünschten Straßenabschnitt erfragen. „Wer zuerst kommt, hat den besten Platz“, sagt PIA-Chef Ronny Kürschner. Der Initiator wünscht sich, dass sich möglichst viele Kinder an dem Flohmarkt beteiligen. Aushänge dafür ließ er bereits in Schulen und anderen Einrichtungen verteilen, Interessenten können sich aber auch noch jederzeit formlos anmelden.

Zwischenzeitlich wird es beim Fest auch mal offiziell: Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke wird den sanierten Abschnitt der Trasse für fertiggestellt erklären und will dafür symbolisch ein Bändchen durchschneiden. Fachleute beseitigten in den zurückliegenden Monaten Flutschäden an der Trasse, auf dem Stück zwischen Langer Straße und Schuhgasse verlegten sie zuvor einen neuen Abwasserkanal. Generell soll die Dohnaische Straße bis 2018 grundlegend hergerichtet werden.

www.pirna-in-aktion.de

zur Startseite