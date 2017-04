„Die Dörfer werden künftig im Kurs steigen“ Ein Zukunftsforum veranstaltete die FDP/DSU-Kreistagsfraktion. Deren Chefin Anita Maaß über die Zukunft der Dörfer.

Glaubt, dass die Dörfer eine Zukunft haben: die Lommatzscher Bürgermeisterin und Vorsitzende der FDP/DSU-Kreistagsfraktion Anita Maaß (40). © Claudia Hübschmann

Ein Kleinbus ohne Fahrer kommt an. Über den Scanner erkennt der Bus das Ziel und bucht den Fahrpreis vom Konto ab. Auf dem Weg zur Kita schauen Mütter wie ihre Kinder auf ihre Smartphones. Die Kinder schauen sich Filme an. Niemand redet miteinander.“ Eine solche Vision für 2030 beschreibt Anita Maaß, die Lommatzscher Bürgermeisterin, auf einem von der Kreistagsfraktion FDP/DSU organisierten Zukunftsforum. Die SZ sprach mit der Vorsitzenden der FDP/DSU-Kreistagsfraktion über die Zukunft der Dörfer.

Frau Dr. Maaß, müssen wir noch bis 2030 warten oder ist die Smartphone-Manie nicht schon längst Realität?

Ich habe einerseits reale Eindrücke verarbeitet, andererseits auch fantasievolle Überspitzungen gezeichnet. Ich wollte zeigen, welche Erleichterungen durch Digitalisierungen in der Mobilität möglich scheinen, welche Gefahren aber auch für den Menschen als Sozialwesen entstehen können.

Wenn die Entwicklung so weitergeht, werden 2030 keine jungen Leute mehr auf dem Land wohnen. Schon jetzt gibt es kaum noch Einkaufsmöglichkeiten, keine Ärzte, keine Apotheke, keine Kindereinrichtungen, keine Schulen, keine Freizeitangebote, keine Gaststätten. Viele Dörfer sind zu reinen Schlafstätten verkommen. Ist das die Zukunft?

Der Strukturwandel nach der Wiedervereinigung lässt sich nicht leugnen. Aber unsere Dörfer sind trotzdem keine „Schlafstätten“, sondern lebenswerte Orte, in denen sich die Menschen wohlfühlen. Gerade um Ostern oder um Walpurgis treffen sich viele Dorfgemeinschaften zum gemeinsamen Brauchtumsfeuer. Ich finde, unsere Dörfer beginnen, sich wieder neu zu finden. Kindereinrichtungen und Schulen haben eine Zahl erreicht, die nicht weiter abnehmen kann. Im Gegenteil, neue Einrichtungen entstehen. Die grundsätzliche Infrastruktur ist im ländlichen Raum gegeben. Aber auf das Auto bleiben die Leute angewiesen. Und deshalb ist für uns das Thema Zukunftsentwicklung der Mobilität so wichtig.

Gerade in den Lommatzscher Ortsteilen wohnen viele alte Leute in teilweise sehr großen, alten Häusern. Die Kinder sind der Arbeit nachgezogen, es gibt keine Anreize für junge Leute, auf das Land zu ziehen. Sterben die Dörfer aus?

Unsere Dörfer sind mehr als 800 Jahre alt, Bevölkerungsverluste gab es schon immer durch Kriege, Pest, Hunger. Warum sollten die Dörfer ausgerechnet heute aussterben? Die Prognosen gehen davon aus, dass die Menschen 2030 auf den Dörfern wieder jünger sind. Die leeren Häuser werden zunehmend von jungen Familien bezogen. Anreize, um bewusst aufs Dorf zu ziehen, gibt es viele: Ruhe, Platz, gute Luft, die Möglichkeit, im Garten eigenes Gemüse zu ziehen. Ich glaube, das sind Werte, die zukünftig wieder im Kurs steigen werden.

In großen Dörfern mit wenigen Einwohnern steigen die Kosten, beispielsweise für Abwasser, weil die anfallenden Kosten auf immer weniger Leute umgelegt werden können. Sind die Hiergebliebenen die Dummen?

Die Hiergebliebenen sind nicht die Dummen. Aber bei einwohnerfinanzierten Systemen ist dieses Problem natürlich da. In Lommatzsch haben wir bewusst die Kosten der Abwassergebühren im Zusammenhang betrachtet. Investitionen und Sanierungen von Teilortskanälen müssen vom Steuerzahler über den Gesamthaushalt finanziert werden, um die Gebühren für die Bürger moderat zu halten.

Ein Problem für ältere Menschen ist die fehlende Verkehrsanbindung. Ihre Orte werden einfach nicht mehr angefahren. Alte Menschen sind auf das eigene Auto angewiesen. Glauben Sie wirklich, das Car-Sharing das Problem löst?

Die Analyse der aktuellen Probleme ist einfach, die Lösung nicht. Es geht darum, in Zukunft nicht nur flexible Mobilitätsformen zu haben, sondern auch kostengünstige. Die können im Landkreis aber durchaus verschieden sein. Damit wollen wir uns in der Fraktion weiter beschäftigen.

Problematisch ist auch das schlechte Internet. Zwar gibt es jetzt ein Programm zur besseren Versorgung, aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass es auch künftig „weiße Flecken“ geben wird. Ist das politisch gewollt, um die Dörfer zu entvölkern und die Leute in die Städte zu holen?

Als Bürgermeisterin einer kleinen Stadt könnte man diesen Eindruck von der großen Politik in Bund und Land durchaus gewinnen, auch wenn in politischen Sonntagsreden das Gegenteil behauptet wird. Der Ausbau mit schnellem Internet ist eine wichtige Zukunftschance für die Dörfer und Glasfaser zukünftig eines der wichtigsten Infrastrukturgüter.

Der Breitbandausbau kostet in manchen Kommunen einige Millionen Euro, die Städte und Gemeinde müssen davon zehn Prozent bezahlen. Ist es finanziell überhaupt zu stemmen?

Die Fördermittel und Eigenanteile der Kommunen sollen die wirtschaftlichen Defizite für die Privatunternehmen schließen. Das ist eine politische Entscheidung, daran können wir aktuell im Kreis nichts ändern. Aber wir haben mit dem gemeinsamen Antrag von CDU und FDP/DSU zur Unterstützung der Kommunen beim Breitbandausbau im ländlichen Raum Weichen für die Entlastung der ländlichen Kommunen durch den Kreis gestellt. Wir erhoffen uns dadurch auch ein gewisses Solidarprinzip der Kommunen untereinander.

Viele kennen noch funktionierende Dörfer mit der LPG, Kindereinrichtungen, Schule, Bäcker, Fleischer, Konsum, Dorfkneipe, Post, Sparkasse. In vielen Dörfern gibt es nichts mehr davon. Wie sehen unsere Dörfer 2030 aus?

Den Strukturwandel in den Dörfern und Städten hat es zu jeder Zeit gegeben. Lommatzsch war mal bekannt für seine vielen Bierbrauer, auch Gerber oder Böttcher gab es. Wandel ist also per se nicht schlimm. Anders als vor 300 Jahren, glaubt die Politik aber heute, sie hätte das Recht, die Dörfer durch die knappen Finanzen einfach „abzuwickeln“. Und dagegen kämpfen wir Liberale entschieden.

Das Gespräch führte Jürgen Müller

