Die Dippser wollen nobel feiern Die 800-Jahr-Feier soll eine ganz besondere werden. Nächste Woche wird dafür die Grundlage geschaffen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Selbst August der Starke und seine Geliebte fuhren in der Kutsche zur 775-Jahr-Feier im Dippser Festumzug mit. © Archiv: SZ Selbst August der Starke und seine Geliebte fuhren in der Kutsche zur 775-Jahr-Feier im Dippser Festumzug mit.

Die Organisatoren Bernd Wehner, Werner Irmscher und Dirk Massi wollen auch für 2018 wieder ein besonderes Jubiläumsfest auf die Beine stellen.

Die Vorbereitungen für die 800-Jahr-Feier der Stadt Dippoldiswalde im Juni 2018 sind im vollen Gange. Und sie sollen in der kommenden Woche auch auf eine neue Basis gestellt werden. Bisher kümmern sich Bernd Wehner und Dirk Massi – Hauptakteure des Dippser Stadtfestes – sowie Werner Irmscher um das Jubiläum 800 Jahre Dipps. Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) hat sie zwar mit der Organisation beauftragt, aber sie sind bisher nur als Privatpersonen aktiv. Das wird sich nächste Woche ändern. Am Donnerstag, dem 26. Januar, wollen sich die Hauptverantwortlichen und andere Beteiligte an der Festvorbereitung in der Gaststätte Reichskrone in Dippoldiswalde treffen und einen Verein gründen. Der soll sich dann um die Vorbereitung des Jubiläums kümmern, aber auch auf längere Sicht aktiv bleiben. Die Veranstaltungen, die der Ortschaftsrat Dippoldiswalde übernommen hat, soll er in seine Verantwortung nehmen. Dazu gehören das Maibaumstellen, das Stadtfest bis zur jährlichen Weihnachtsfeier für die Senioren der Stadt.

Als Name haben sich die Initiatoren „Verein für Kulturraum- und Brauchtumspflege“ vorgestellt. „Die endgültigen Entscheidungen fallen aber erst auf der Gründungsversammlung. Wenn der Verein dann besteht, können wir auch Verträge abschließen“, sagt Bernd Wehner. Es wird langsam Zeit, dass Künstler für das Jubiläumsfest gebunden werden oder die große Bühne für den Marktplatz gemietet wird. Knapp anderthalb Jahre hat Dippoldiswalde noch für die Vorbereitung seines Jubiläums. Diese Zeit wird auch benötigt.

Denn die Veranstalter haben einen hohen Anspruch an die 800-Jahr-Feier. Sie soll eine noble Veranstaltung werden. „Sie muss sich deutlich von einem normalen Stadtfest unterscheiden“, sagt Bernd Wehner. Dafür suchen sich die Organisatoren Unterstützung. Sie haben sich schon mit dem Handels- und Gewerbeverein zu einer gemeinsamen Beratung getroffen. Dort wurde abgesprochen, dass verschiedene Betriebe Bilder im Festumzug absichern. Die Darstellungen des Fleischer-, Bäcker-, und Gärtnerhandwerks sind damit schon einmal geregelt. Der Umzug benötigt eine langfristige Planung. Manche Ideen sind dabei nicht umsetzbar. So gab es die Vorstellung, den Zug an der Straße nach Elend zusammenzustellen. Aber die Veranstalter bekommen keine Genehmigung, die Bundesstraße B 170 für den Umzug zu sperren. Das steht heute schon fest, weil es keine ausreichende Umleitungsmöglichkeit für diese zentrale Verkehrsader gibt.

Daher wird die Umzugsroute auf den Straßen zwischen dem Neubaugebiet an der Rabenauer Straße und der Unterstadt von Dippoldiswalde liegen. Aber auch hier muss heute schon gesichert werden, dass nicht im Sommer 2018 irgendwo eine Baustelle aufgemacht wird, die dann dem Zug Probleme bereitet. Dafür sind die Veranstalter heute bereits in Kontakt mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr sowie dem Ordnungsamt der Stadt. Mit 35 bis 40 Bildern rechnen die Organisatoren beim Festumzug.

Das will auch alles abgesichert sein. „Wir brauchen für das Fest schätzungsweise 200 Helfer. Die haben wir noch nicht zusammen“, sagt Wehner. Es geht dabei um verschiedene Aufgaben. Zum Festumzug werden Ordner benötigt. Auch müssen Helfer Eintritt kassieren. Ohne diese Einnahmen geht es nicht, haben die Organisatoren schon überrechnet. Um die Finanzierung abzusichern, besucht Wehner derzeit zusammen mit dem Oberbürgermeister Firmen im Stadtgebiet und spricht sie auf Sponsorenleistungen für das Stadtjubiläum an. „Das Echo ist gut. Bei zehn von elf Terminen haben wir Unterstützung zugesagt bekommen“, stellt Wehner fest. Jetzt konzentrieren sich die Organisatoren auf ihre Vereinsgründung. Wenn der eingetragen und vom Finanzamt anerkannt ist, können sie auch ein Spendenkonto einrichten. Dann können die Dippser ihren Beitrag zum Jubiläum leisten.

Gründungsversammlung des Trägervereins für das Stadtjubiläum am Donnerstag, 26. Januar, 18.30 Uhr in der Gaststätte Reichskrone. Niedertorplatz 3, Dipps.

