Die Dippser Museumspläne Die Bauvorbereitungen laufen. Warum die Stadt bei dem 3,6-Millionen-Projekt im Zugzwang ist.

Der Eingang zum Lohgerbermuseum in Dippoldiswalde soll auf die rechte Seite vom Hauptgebäude verlegt werden. Hier kann er ebenerdig angelegt werden. Das ist am Haupteingang nicht möglich. Dort sind Stufen zu überwinden, die nicht im Sinne einer barrierefreien Gestaltung sind, aber wegen dem Denkmalschutz bleiben müssen. © Karl-Ludwig Oberthür

Dippoldiswalde. Die Pläne für den Museumsumbau in Dippoldiswalde haben sich geändert. Wenn Ende Februar die Weihnachtsausstellung im Lohgerbermuseum der Stadt Dippoldiswalde endet, geht der Betrieb erst einmal normal weiter bis zum Herbst. Anfang Oktober soll noch der Kunsthandwerkermarkt im Museum stattfinden, ehe die Ausstellung geschlossen wird und die Umbauarbeiten beginnen. „Den Betrieb parallel zu den Bauarbeiten weiterzuführen, ist nicht möglich“, sagt Peter Antoniewski, der Baubeigeordnete der Stadt Dippoldiswalde. „Es handelt sich um eine volle Rekonstruktion des Gebäudes. Das passt nicht zusammen mit einem Museumsbetrieb.“

Die Stadt Dippoldiswalde ist mit dem Bauvorhaben aus zwei Gründen im Zugzwang. Erstens nimmt die Stadt an dem sogenannten Kleinstadtprogramm teil, das die Sanierung in der Unterstadt fördert. Aber über solche Programme gibt es nicht nur Geld, sondern sie stellen auch Anforderungen. So müssen die vereinbarten Ziele erreicht werden. Das ist im Dippser Fall die Sanierung des Museums. Das Innenministerium und die Sächsische Aufbaubank erwarten, dass Dippoldiswalde das Programm abschließt. Andernfalls könnte der Stadt eine Rückzahlung von Fördergeld drohen, erklärt Antoniewski.

Der zweite Grund, warum am Museum etwas geschehen muss, ist der Hausschwamm. Der sitzt im Gebälk des historischen Gebäudes und kann den ganzen Bau gefährden. Dieser Pilzbefall wurde der Bauaufsicht gemeldet und muss zügig saniert werden.

Da kommt einiges zusammen. Dabei haben die Dippser von den ersten, viel größeren Ideen schon Abstand genommen. Ursprünglich war noch der Neubau eines Zentrums für mittelalterlichen Bergbau geplant. Die bisherige Kostenschätzung geht für das verbleibende Vorhaben von rund 3,6 Millionen Euro Gesamtkosten aus.

Die Vorbereitungen für die Arbeiten haben schon begonnen. Museumsstücke, die auf dem Dachboden lagerten, sind bereits in anderen Gebäuden untergebracht. Im Herbst werden auch die Stücke aus der laufenden Ausstellung ausgelagert.

Dann wird im Haus von oben nach unten gearbeitet, informiert Simone Ullrich-Braune, Abteilungsleiterin Bau in der Stadtverwaltung. Oben heißt, dass das Gebälk ausgetauscht wird, wo es vom Schwamm befallen ist, und dass das Dach saniert wird. Wenn das wieder komplett dicht ist, dringt keine Feuchtigkeit mehr ein, und damit hat dann der Schwamm keine Lebensgrundlage mehr.

Für die Arbeiten in den unteren Etagen laufen derzeit die Planungen. Schwierig wird es, das historische Gebäude barrierefrei umzugestalten. Dafür werden Aufzüge eingebaut. Aber auch für vorhandene Türschwellen oder unterschiedliche Höhen des Fußbodens müssen die Planer Lösungen finden. Dafür soll unter anderem der Eingang von der Vorderseite nach rechts auf die Nordwestseite verlegt werden. Denn wegen des Denkmalschutzes müssen die Stufen am jetzigen Eingang bleiben.

„Dafür wird jetzt auch ein Plan ausgearbeitet, wie ein Rundgang durch das Museum in Zukunft gestaltet werden soll“, sagt Antoniewski. Er erwartet, dass nach der Neugestaltung auch die Besucherzahlen wieder ansteigen. Derzeit besuchen im Jahr rund 12 000 Gäste das Haus, ein Großteil davon die Weihnachtsausstellung. „Nach der Neugestaltung müsste eine Besucherzahl von 20 000 möglich sein“, sagt der Beigeordnete. Immerhin hat das Museum mit der Lohgerberei einen Ausstellungsteil, der einzigartig ist. Um das Museum leichter erreichbar zu machen, soll es besser an die Weißeritztalbahn angebunden werden. Es liegt ja keine 200 Meter Luftlinie vom Bahnhof entfernt, und ein direkter Weg besteht auch. „Diese direkte Achse müssen wir nur besser gestalten“, sagt Ullrich-Braune.

