Die Dippser Jubiläumsplanungen Nach 25 Jahren geht wieder ein Festumzug durch die Stadt. Warum der nicht über den Markt führt.

So sind 1993 Feuerwehrleute in historischer Uniform beim Festumzug mitmarschiert. Ein ähnliches Bild ist auch für das kommende Jahr geplant. Die Vorbereitungen für das große Fest sind inzwischen weit fortgeschritten. Die damalige Umzugsroute kann wegen neuer Vorschriften aber nicht mehr genutzt werden.



Vor seinem inneren Auge sieht Bernd Wehner den Festumzug am 3. Juni kommenden Jahres zur 800-Jahr-Feier von Dippoldiswalde schon sehr genau. Wehner ist der stellvertretende Vorsitzende des Vereins Kulturraum- und Brauchtumspflege, der die Jubiläumsfeier organisiert. Er sieht beispielsweise die Familie Reichel, welche die frühere Hutfabrikation in der Stadt in einem Bild darstellt. Einwohner der Siedlung in Dippoldiswalde haben sich das Thema Siedler vorgenommen. Sie werden also zeigen, wie die ersten Bewohner der Stadt im Mittelalter mit Sack und Pack im Osterzgebirge angekommen sind. Auch Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) hat im Stadtrat schon um Teilnehmer geworben für ein eigenes Bild, das den Stadtrat im Laufe der Geschichte zeigen soll.

Insgesamt 40 Bilder sind geplant. Darunter sind auch Betriebe der Stadt. Der Handels- und Gewerbeverein will ein Bild gestalten. Auch die ehemalige Ingenieurschule soll vertreten sein. Die Dippser Stadtgeschichte wird einen Bogen schlagen von den ersten Siedlern, dem frühen Bergbau über die DDR- und die Wendezeit bis heute. Andreas Exner, der musikalische Leiter der Schmiedeberger Musikanten, kümmert sich um die Musik im Festumzug. Vier bis fünf Kapellen sollten den Zug begleiten.

Auch die Route steht schon weitgehend fest. Doch da gibt es eine Überraschung: Sie wird nicht über den Markt führen. Das hat Sicherheitsgründe. Dabei ist nicht der Marktplatz selbst das Problem, sondern die engen Gassen, durch die der Umzug hier verlaufen müsste. Die Pferdegespanne müssten hier ganz knapp an den Zuschauern vorbeifahren. Das ist zwar 1993 zur 775-Jahr-Feier auch so gewesen, aber neue Vorschriften verlangen jetzt für jedes Gespann mehrere Sicherheitsleute, wenn es zu nah an die Zuschauer kommt. Diesen Aufwand können sich die ehrenamtlichen Organisatoren nicht leisten. Daher haben sie jetzt eine Route ins Auge gefasst, die um die unmittelbare Innenstadt herumführt. Für die gesamten verkehrsrechtlichen Fragen besteht eine Arbeitsgruppe, an der neben den Organisatoren des Festes Vertreter des Landratsamts, der Polizei und von Sicherheitsfirmen beteiligt sind. Diese wird von Peter Antoniewski, dem Beigeordneten der Stadt, geleitet und trifft sich monatlich.

Nicht nur der Umzug wird einen großen Teil von Dippoldiswalde umfassen, sondern die gesamte Jubiläumsfeier wird sich auf mehrere Festplätze in der ganzen Stadt verteilen. „Wir hoffen auf so viele Besucher, dass der Marktplatz sie alleine nicht fassen wird“, sagt Wehner. Erste Erfahrungen haben die Organisatoren beim Stadtfest dieses Jahr gesammelt, als sie auf Böhms Wiese einen zweiten Festplatz eingerichtet haben, der gut angenommen worden ist. Die Festmacher stehen in Verbindung mit dem Sächsischen Immobilienmanagement wegen der Nutzung des Schlosshofs und des Parks. Die Naturbühne an den Parksälen wird ins Festprogramm einbezogen, und es laufen Gespräche mit der Evangelischen Kirchgemeinde über mehrere Veranstaltungen in der Stadtkirche und drumherum.

Während des Umzugs werden große Teile der Stadt für den Straßenverkehr gesperrt sein. Daher werden zwei große Parkplätze eingerichtet, einer am Heidehof und einer an der Straße in Richtung Elend. „Die Absprachen mit der Agrargenossenschaft sind bereits getroffen. Die müssen das ja in ihrer Bewirtschaftung einplanen, dass um diese Zeit dort das Gras geschnitten ist“, sagt Wehner. Damit das alles ordentlich über die Bühne geht, suchen die Organisatoren aber noch weitere Helfer, die bei den verschiedensten Aufgaben mit anpacken. Außerdem haben sie eine große Informationsveranstaltung geplant, wo sie ihre Planungen noch einmal genau vorstellen.

Info-Versammlung zu Feier 800 Jahre Dippoldiswalde am 28. September 2017, 18 Uhr, großer Parksaal

