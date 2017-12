Die Dippser Heimatsage, eine Fantasy-Geschichte und ein Erinnerungsband Drei neue Bücher von Dippser Autoren sind erschienen. Was sie dem Leser bieten.

Gerhard Suchomski, der frühere Dippser Friedensrichter, hat einen Band mit Lebenserinnerungen geschrieben.

Angela Zimmermann hat ihren vierten Roman verfasst. Es ist wieder eine fantastisch-mysteriöse Geschichte geworden.

Dippoldiswalde. Bücher sind in der Weihnachtszeit ein beliebtes Geschenk. Nun ist das Angebot mehr als reichlich, aber es gibt auch welche von Dippoldiswalder Autoren und Herausgebern.

So hat die Paulsdorfer Fantasy-Autorin Angela Zimmermann einen neuen Roman geschrieben: „Angie – Die Prüfung“. Es ist der erste Teil einer Trilogie. Über den Inhalt berichtet die Autorin: Eine junge Frau ist in einer Familie mit spirituellen Erfahrungen aufgewachsen und muss nun ihren Weg in dieser Welt selbst beginnen. Der erste Schritt auf ihrem Weg ist eine Prüfung. Dabei soll sie zwei kleine Mädchen, die vor zehn Jahren gestorben sind und seitdem tapfer ihr Haus verteidigen, begleiten. Zusammen mit ihnen klärt sie auch deren Mord auf, weswegen die Zwillinge noch unter uns weilen. Angie lernt auf ihrem Weg Liebe, Freundschaft und Hass kennen, genauso wie sie Schmerz und Verlust ertragen und große Entscheidungen treffen muss.

Zwei weitere Bände werden noch folgen, wie Angela Zimmermann mitteilt. Die erzählen eine Familiengeschichte, bei der Angie weiter im Mittelpunkt steht. Bald können die Leser sie dann bei ihren Erlebnissen und dem Lüften vieler Geheimnisse weiter begleiten, kündigt die Autorin an. Angela Zimmermann hat früher als Uhrmacherin gearbeitet. Den Beruf hat sie jedoch 2011 aufgegeben und konzentriert sich jetzt auf ihre Tätigkeit als Schriftstellerin. Drei Titel sind in den vergangenen Jahren schon erschienen. Immer hatte die Handlung ein übersinnliches Element.

Vom Dippold im Walde

Die 800-Jahr-Feier der Stadt Dippoldiswalde im kommenden Jahr ist für das Künstlerhaus Reichstädt Anlass, ein Kunstbuch zu gestalten, das jetzt erschienen ist. Die Jubiläumsfeier von Dippoldiswalde findet zwar erst im kommenden Juni statt, aber mit dem frühen Erscheinungstermin gibt es noch die Chance, dass dieser Band auf den einen oder anderen Gabentisch kommt.

Der Titel lautet „Die Geschichte vom Dippold im Walde – Die Dippoldsage“. Kinder und Jugendliche aus dem Mal-und Zeichenkurs des Künstlerhauses Reichstädt haben Dippold, dem sagenhaften Gründer der Stadt, ein Gesicht, einen Charakter und eine Geschichte gegeben, wie Regina Zepnick vom Künstlerhaus-Verein mitteilt. So bringen die Reichstädter Künstler den Menschen Dippold den Lesern näher und erklären, wie die Stadt Dippoldiswalde zu ihrem Namen kam. Das Buch hat 45 Seiten, davon sind 21 Seiten ganzseitige Holzschnitte. Die Auflage ist nummeriert und auf 300 Exemplare begrenzt. Der Preis von 16 Euro ist durch die Unterstützung von Sponsoren möglich geworden, wie der Sparkasse und Dippser Firmen und Persönlichkeiten.

Lebenserinnerungen



Der ehemalige Friedensrichter von Dippoldiswalde, Gerhard Suchomski, hat im Selbstverlag ein kleines Buch mit Lebenserinnerungen verfasst unter dem Titel „Mein bewegtes Leben – Von Latdorf in die Welt“. Wer den Autoren kennt, erfährt dort noch eine Menge mehr über seinen bewegten Lebenslauf, der in einem Armenhaus begann und über viele Stationen schließlich nach Dippoldiswalde geführt hat. Hier gibt der Autor auch Einblick in seine Arbeit als Friedensrichter und das Engagement als Leiter einer Nordic-Walking-Gruppe, der „Dippser Stockenten“. Schließlich folgen noch Beschreibungen der Reisen, die er im Ruhestand alle unternommen hat. Eines ist diesem Buch positiv anzumerken im Vergleich zu manch anderen Veröffentlichungen, die im Selbstverlag erscheinen: Suchomski hat sich eine professionelle Lektorin zu Hilfe geholt.

Angela Zimmermann: „Angie – Die Prüfung“, telegonos-publishing, 296 Seiten, 13,90 Euro

Künstlerhaus Reichstädt: „Die Geschichte vom Dippold im Wald – die Dippoldsage“, erhältlich im Museum Dipps, Buchhandlung Bobe, Dippold-Apotheke, Büro Zimmermann und Galerie Lilith in Reichstädt, 16 Euro.

Gerhard Suchomski, „Mein bewegtes Leben – Von Latdorf in die Welt“, Selbstverlag, 5 Euro.

