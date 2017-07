Die digitale Fahrkarte kommt Die Verkehrsgesellschaft Meißen führt die Chipkarte als Fahrausweis ein. Sie ist damit Vorreiter.

Die Verkehrsgesellschaft Meißen führt als erstes regionales Busunternehmen im im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) die Chipkarte als Fahrausweis ein. Kurz vor Schuljahresbeginn wird im Kreis das sogenannte E-Ticket an Schüler ausgegeben. Dieses erhalten zunächst jene Kinder und Jugendlichen, die ihre Fahrkarten über das Bestellverfahren für den Schülerverkehr erhalten. Das neue Ticket kommt in Form einer Chipkarte und wird direkt nach Hause geschickt. Es ersetzt den bisherigen Papierfahrschein und ist bei jeder Fahrt mit Bus und Bahn im VVO mitzuführen. Schüler benötigen außerdem weiterhin eine gültige Kundenkarte.

Der Fahrschein ist als Kunststoffkarte langlebiger und robuster und das lästige Umstecken der einzelnen Monatsabschnitte entfällt. Zur Kontrolle wird die Fahrkarte an das Lesegerät im Einstiegsbereich des Busses an die mit dem E-Ticket-Symbol gekennzeichnete Fläche gehalten. Ein optisches und akustisches Signal zeigt anschließend an, ob das Ticket gültig ist. (SZ)

