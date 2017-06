Die dicken Fische im Visier Entgegen Forderungen von Gewerkschaften will der Zoll künftig kleine Betriebe weniger kontrollieren. Das hat Gründe.

Auf Baustellen kontrollieren Fahnder des Zolls, ob sich die Firmen an das Arbeitszeit- und Mindestlohngesetz halten. In der jüngeren Vergangenheit konnten Zollbeamte so auch kriminelle Banden aufspüren. Doch das hat seinen Preis. © IG Bau

Mindestens 8,84 Euro muss in Deutschland seit Januar jeder Angestellte bekommen. Egal ob der Arbeitnehmer in Voll- oder Teilzeit oder als Minijobber seine Brötchen verdient. Bei einer 40-Stunden-Woche sind es etwa 1 500 Euro brutto im Monat. Noch bis Jahresende sind von dem Gesetz einige Branchen ausgenommen wie etwa die Land- und Forstwirtschaft, der Gartenbau oder Zeitungszusteller.

Ob sich Unternehmer an das Mindestlohngesetz halten, muss die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, seit 2004 beim Zoll angesiedelt, prüfen. Das vermehrt zu tun, hat in den vergangenen Monaten etwa der Deutsche Gewerkschaftsbund – von ihnen besonders die Industriegewerkschaft Bau und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten – gefordert. DGB-Regionalgeschäftsführer André Schnabel sagte vor Kurzem zur SZ, dass der Mindestlohn vielen Menschen in der Region nutze. „Der Zoll muss aber konsequenter prüfen, ob das Gesetz auch befolgt wird“, so Schnabel.

Bei Betriebsprüfungen schauen die Fahnder in die Bücher der Unternehmen. „Wir führen Kontrollen in allen Branchen durch, unabhängig von einem Anfangsverdacht“, sagt Heike Wilsdorf, die Sprecherin des Dresdner Hauptzollamtes. Es ist mit seinen gut 1 000 Bediensteten für zwei Drittel Sachsens zwischen Leipzig und Dresden zuständig. Der Südwesten des Freistaats rund um Chemnitz wird vom Erfurter Hauptzollamt aus kontrolliert. Spezielle Mindestlohnprüfungen gebe es nicht, sagt Heike Wilsdorf. Stattdessen erfrage der Zoll mit Fragebögen bei den Firmen Daten zum Einkommen der Angestellten und zu den Sozialabgaben.

„In unserem Bereich haben wir im vergangenen Jahr die Verdienste von mehr als 10 000 Arbeitnehmern bei 1 350 Arbeitgebern kontrolliert“, sagt Heike Wilsdorf. Das waren aber nur halb so viele wie noch zwei Jahre zuvor. 2016 wurden 25 Strafverfahren eingeleitet, weil Unternehmer den Mindestlohn nicht gezahlt haben. Daraus, so Wilsdorf, könne man aber nicht ableiten, wie viele Firmen den Mindestlohn tatsächlich umgehen. „Die Dunkelziffer kennen wir nicht.“ An Schätzungen oder Spekulationen beteilige sie sich nicht.

Wer den Mindestlohn nicht zahlt, begeht einen Verstoß, der mit einem Bußgeld von bis zu 500 000 Euro geahndet werden kann. Dass Arbeitnehmer um den Lohn, der ihnen zusteht, geprellt werden, komme nicht nur in einer Branche vor. Schwarze Schafe gebe es überall, nicht nur im Bau- und Gastronomiegewerbe oder bei Logistik- und Sicherheitsfirmen. Als grobe Orientierung dient den Zollfahndern dabei eine Erkenntnis: Leicht betrügen könne man vor allem in jenen Branchen, die viele Angestellte ohne Fachabschluss beschäftigen. Ein beliebter Trick sei etwa, die Arbeitszeitkonten der Mitarbeiter zu fälschen oder diese als Scheinselbstständige zu beschäftigen. Denn für diese muss der Arbeitgeber keine Nebenkosten abführen.

Internationale Banden aufspüren

Kurz nach der Einführung des Mindestlohns vor zwei Jahren hätten einige Firmenchefs versucht, das Entgelt ihrer Angestellten mit Zusatzleistungen wie Dienstwagen oder regelmäßigen Geschenken zu erhöhen. „Das hat aber mit dem Mindestlohn nichts zu tun“, sagt Zoll-Sprecherin Wilsdorf. Natürliche könne man in Arbeitsverträgen seinen Angestellten solche Leistungen zusagen. Das Mindestgehalt zahlen müsse jeder Arbeitgeber trotzdem.

Nach wie vor gingen viele Anzeigen beim Zoll ein. Denn wer Verstöße gegen das Mindestlohngesetz vermutet, kann sich – auch anonym – an den Zoll wenden. Es gebe bei diesen Anzeigen jedoch große qualitative Unterschiede, sagt Heike Wilsdorf. „Da gibt es die Frau, die ihrem Exmann etwas in die Schuhe schieben will, Ex-Mitarbeiter wollen ihren früheren Arbeitgeber anschwärzen.“ Hinweise von Arbeits- und Ordnungsämtern oder der Handwerkskammer seien gehaltvoller. „Die meisten Ermittlungen nimmt der Zoll aber sowieso von selbst auf“, so Wilsdorf.

Dabei fährt der Zoll seit ein paar Monaten eine neue Strategie. Zunehmend hätten es die Ermittler bei ihrer Arbeit mit schwerer organisierter Kriminalität zu tun. Die Banden machen nicht an den Landes- oder Bundesgrenzen halt. „Wir stecken derzeit mehr Energie darin, bundes- und europaweite Netzwerke aufzuspüren“, so Wilsdorf. Kräfte würden gebündelt, um große Verfahren überhaupt erst führen zu können. So ist es beispielsweise gelungen, den türkischen Inhaber einer Zwickauer Estrichleger-Firma zu schnappen – und zu verurteilen. Er hatte Lohn nicht gezahlt, Steuern hinterzogen sowie Geschäftspartner und Kunden betrogen – machte alles zusammen eine Million Euro Gesamtschaden. Dafür bekam er zwei Jahre Gefängnis, die aber für vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden. Zudem muss er 400 Stunden gemeinnütziger Arbeit leisten.

