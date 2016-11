Die Deutsche Bank und Donald Trump Dem Institut drohen in den USA hohe Strafen. Trump soll der Bank zugleich Millionen schulden. Ein Interessenskonflikt?

Die Deutsche Bank muss mit Sanktionen rechnen. © reuters

Die Deutsche Bank schweigt, wenn es um Kunden geht. „Absolut kein Kommentar“, sagt ein Sprecher des Instituts zu Geschäftsverbindungen zum designierten US-Präsidenten Donald Trump. Zahlen, die das Wall Street Journal bereits im März veröffentlicht hat, werden nicht kommentiert. Unter der Hand gibt es aber den Hinweis, dass die Kredite angeblich schon lange zurückliegen. Und damit doch eine Bestätigung, dass die Deutsche Bank mit Trump und seinen Unternehmen Kreditgeschäfte abgeschlossen hat. Was dies bedeutet, wenn Trump ins Weiße Haus einzieht und welche Folgen es für weitere Strafen für die Deutsche Bank in den USA haben könnte, ist völlig offen.

Seit 1998 soll die Bank Trump und seinem Konglomerat von mehr als 500 Firmen insgesamt rund 2,5 Milliarden Dollar geliehen haben. Aktuell sollen sich die Trump-Kredite bei der Deutschen Bank auf 350 Millionen Dollar belaufen. Fällig werden sie dem Vernehmen nach 2024. Gleichzeitig haben sich beide Seiten in der Vergangenheit gegenseitig verklagt. Interessant auch: Laut US-Medien gilt Trump, der sechs Pleiten hingelegt hat, bei US-Banken wie Goldman Sachs, Citigroup oder Morgan Stanley schon länger als nicht kreditwürdig.

Die meisten Beobachter in Frankfurt halten sich mit Einschätzungen zurück, wollen nichts sagen, weil viel zu viel Spekulation im Spiel sei. Dieter Hein, renommierter Analyst von Fairesearch und seit Jahren Kenner und Kritiker der Deutschen Bank hält die Spekulation nicht für abwegig. „Es ist gut vorstellbar, dass die Deutsche Bank Trump finanziert hat oder noch finanziert. Über das Ausmaß kann nur spekuliert werden.“

Bemerkenswert ist die Geschäftsverbindung der Aktiengesellschaft zum künftigen US-Präsidenten unter zwei Aspekten. Das US-Geschäft ist für das deutsche Institut wichtig. Da stehen möglicherweise Veränderungen ins Haus. „Trump könnte die Bankenregulierung lockern, aber wohl nur für inländische Institute. Für ausländische Häuser wie die Deutsche Bank dürfte es eher schwieriger werden, weil sie möglicherweise für ihr US-Geschäft mehr Eigenkapital vorhalten müssen,“ sagt Hein.

Vor allem aber drohen der Bank in den USA weitere empfindliche Strafen. Im Fokus stehen derzeit windige Hypothekengeschäfte, für die das US-Justizministerium bislang eine gigantische Buße von 14 Milliarden Dollar fordert. Die Deutsche Bank will so viel auf keinen Fall zahlen. Vorstandschef John Cryan hat im Oktober persönlich in Washington vorgesprochen, allerdings ohne Ergebnis. Auch für Dollar-Geldwäsche-Geschäfte mit Kunden der Bank in Russland und möglichen Manipulationen am Devisenmarkt muss die Bank mit Sanktionen rechnen. Hein ahnt da nichts Gutes, auch unter einem Präsidenten Trump. „Im Blick auf Strafen haben die US-Behörden US-Banken in der Vergangenheit kräftig zur Kasse gebeten. Warum sollte das bei ausländischen Instituten anders sein? Da sollte sich auch die Deutsche Bank keine allzu großen Hoffnungen machen“.

Hein glaubt auch nicht, dass es unter Trump eine Verbindung der Kreditverpflichtungen mit möglichen Strafen geben wird. „Die Deutsche Bank hat Unternehmen von Trump eventuell Kredite gegeben, möglicherweise in Milliardenhöhe. Trump wird aber den Teufel tun, der Bank deshalb im Blick auf weitere Strafen entgegen zu kommen. Da würden ja ganz schnell Korruptionsvorwürfe laut“. Derzeit ist allerdings unklar, ob sich die Bank mit den US-Behörden vor dem Amtsantritt von Trump Mitte Januar einigen kann. Cryan jedenfalls will die Rechtsstreitigkeiten so schnell wie möglich klären, am besten noch in diesem Jahr. Aber die Entscheidung liegt nicht in seiner Hand.

