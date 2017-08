Die Defensive macht Sorgen Dynamo kassiert die meisten Gegentore in der Liga. Der Kapitän macht dafür fehlende Disziplin verantwortlich.

Au Backe, schon wieder ein Gegentor. Dabei ist Innenverteidiger und Neuzugang Sören Gonther für die letzten fünf gar nicht verantwortlich, weil er sich beim Stand von 0:1 gegen Sandhausen am Knie verletzte. © Robert Michael

Der Auftakt fällt aus dem Rahmen. Bei der Saisoneröffnung gegen Aufsteiger Duisburg steht die Null bei Dynamo – das erste, allerdings auch bisher das einzige Mal. Danach rumpelt es gehörig: Zwei Gegentore sind es gegen St. Pauli, vier gegen Sandhausen, drei gegen Bochum. Selbst gegen den viertklassigen Pokalgegner TuS Koblenz kassieren die Schwarz-Gelben zwei Gegentreffer.

In der Liga sind es also neun in vier Partien, schlechter ist keiner der 17 Konkurrenten. Vor allem deshalb ist aus dem anfangs so gelungenen Saisonstart nun einer geworden, der bei Trainer Uwe Neuhaus neben Frust, Wut und Enttäuschung vor allem Fragen hinterlässt. Die zentrale lautet: Warum ist die Defensive so anfällig? Die einfachste Erklärung, die auch von den Spielern am häufigsten genannt wird: individuelle Fehler. Bei der 2:3-Niederlage in Bochum trifft das hundertprozentig zu. Florian Ballas köpft in die falsche Richtung. Fabian Müller entwischt der Gegenspieler gleich zweimal. Jannik Müller läuft nicht mit, sondern grätscht vergeblich nach dem Ball, verursacht so einen Elfer. Und Manuel Konrad dribbelt am eigenen Strafraum, anstatt rustikal zu klären. „Wenn man solche Abwehrfehler macht, kann man in der zweiten Liga nicht bestehen“, lautet das vernichtende Urteil von Neuhaus. Das kann und muss man alles besser lösen. Aber warum passieren die Fehler so häufig? Ist das alles nur Zufall?

„Wir müssen besser absichern“

Unmittelbar nach dem Spiel an der Castroper Straße fällt das Suchen nach den Gründen schwer, einige Ansätze liefern die Beteiligten trotzdem. „Wir sind eine Mannschaft, die viel den Ball hat und offensiv spielen will“, erklärt Neuzugang Rico Benatelli. „Dann sind wir in der Defensive zu offen, müssen da besser absichern.“

Die Zahlen bestätigen Benatellis Aussage. Bisher hatte Dynamo meist etwa 60 Prozent Ballbesitz, nur gegen St. Pauli lag er mit 53 Prozent niedriger. Anders und vereinfacht formuliert: Die Dresdner bestimmen das Spiel, die Gegner schießen die Tore. „Durch unser Pressing bieten wir den Gegnern viele Räume“, erklärt Jannik Müller. Das liegt in der Natur der Sache, jedes taktische System hat Schwachstellen, wenn man es nicht perfekt umsetzt. Nur: Gegenüber der vergangenen Saison änderte Neuhaus weder etwas am 4-1-4-1 noch an der Spielweise. Trotzdem ist die Fehlerquote bisher deutlich höher.

Für Marco Hartmann liegt das vor allem an der „fehlenden Disziplin“ in den Phasen, in denen der Gegner in Ballbesitz ist. „Es gibt andere Mannschaft in der Liga, beispielsweise Sandhausen gegen uns, die machen es vor, wie man 90 Minuten gegen den Ball arbeiten kann – und das mit höchster Konzentration. Das fehlt uns einfach.“ Alles sei so ein bisschen Alibi. Vielleicht, mutmaßt er, liegt die Konzentration zu sehr auf der Offensive.

Wirklich überraschend kommt die Anfälligkeit in der Rückwärtsbewegung nicht. Bereits in den Vorbereitungs- und Testpartien, zum Teil gegen unterklassige Gegner, schluckte Dynamo im Schnitt zwei Gegentore. Das schob man da noch auf die Belastung im Training und auf das Neuhaus-Experiment mit einer Dreier-Abwehrkette. Offenbar ist das Problem jedoch ein grundlegenderes.

Zu sehen war dies in Bochum in der ersten Halbzeit. Im Mittelfeld verloren die Dresdner die Bälle viel zu schnell und viel zu häufig, kamen oft einen Schritt zu spät – auch gedanklich. Dadurch mangelte es am Rhythmus, am Tempo – und dem Gegner boten sich viele Gelegenheiten für Tempogegenstöße. „Mit diesem Durchsetzungsvermögen kann man eben nicht bestehen“, moserte Neuhaus.

Auch personelle Gründe könnten eine Rolle spielen. Innenverteidiger Ballas fehlte lange aus Verletzungsgründen, sein Nebenmann und Neuzugang Sören Gonther humpelte gegen Sandhausen vom Platz. Auf der rechten Abwehrseite bot Neuhaus erstmals in dieser Zweitliga-Saison Fabian Müller auf. Das Experiment scheiterte und wurde in der Halbzeitpause korrigiert.

Dynamo will auf dieser Position personell nachbessern und den Osnabrücker Nazim Sangaré verpflichten. Der 23-Jährige schwankt jedoch noch. „Ich bin hin und her gerissen“, erklärte er im Kicker. „Ich fühle mich hier in Osnabrück so wohl.“ Auf der anderen Seite wollte er „immer nach ganz oben“. An Sangaré soll aber nicht nur Dynamo interessiert sein.

Bis Donnerstag will Sportdirektor Ralf Minge auch noch einen Stürmer finden. Laut Reviersport hat Dynamo Peniel Mlapa ein Angebot unterbreitet – wie auch Kaiserslautern. Der Nationalspieler Togos steht noch beim VfL Bochum unter Vertrag, kam diese Saison bisher aber kaum zum Einsatz und gehörte am Sonntag gegen Dynamo nicht mal zum Kader.

Für die Aufarbeitung der Defensivdefizite bleibt dank die Länderspielpause deutlich mehr Zeit. „Da liegt ein kleiner Brocken vor uns.“ Welche Problemstellen Neuhaus konkret angehen will, wollte er nicht verraten. „Wenn ich das alles aufzählen soll, müssen Sie einen zweiten Akku in ihr Aufnahmegerät einlegen“, konterte er auf eine Frage. Fest steht: Es ist viel zu tun.

