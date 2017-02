Die Decke ist zu kurz

Wie teuer kommen die Winterschäden die Stadt zu stehen? Niesky plant derzeit allgemein rund 20000Euro für das Beseitigen von Schlaglöchern und anderen Straßenschäden ein. Zehn Prozent der Kosten muss die Stadt selbst tragen. Zusätzlich sollen weitere 10000Euro konkret in die Beseitigung von Winterschäden fließen und beispielsweise der Rosenstraße zu Gute kommen. Welche Winterschäden am dringendsten beseitigt werden müssen, das kann die Stadtverwaltung bisher nicht genau sagen. „Wir sind noch nicht durchgegangen“, so Enrico Bachmann. Fest steht aber, dass die tiefen Temperaturen zusätzliche Kosten mit sich bringen. „Wir werden viel zu tun haben“, sagt Nieskys Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann.

Welche Straßen müssen 2017 in Niesky dringend instand gesetzt werden? Die Liste mit Wünschen ist lang und kann nicht vollständig abgearbeitet werden. Enrico Bachmann wirbt darum dafür, Prioritäten zu setzen. Besonders wichtig sind demnach eine neue Deckschicht für die Poststraße ab April 2017. Im Ziegelweg soll der Beton in Teilen abgetragen und ebenfalls eine neue Deckschicht eingebaut werden. Für die Verlängerung der Tragschicht in der Thomas-Mann-Straße und eine neue Deckschicht in der Pestalozzistraße sind Fördermittel schon fest eingeplant. Für letztere beiden Maßnahmen rechnet das Rathaus insgesamt mit Kosten von rund 55000Euro, muss selbst aber nur zehn Prozent der Summe schultern.

Welche Maßnahmen bleiben in diesem Jahr voraussichtlich auf der Strecke? Der Gartenweg in Stannewisch oder die Verbindungsstraße zwischen B115 und Zedlig bräuchten auch zeitnah eine neue Deckschicht. Sie müssen aber zunächst hinten anstehen. Den Anwohnern in der Martin-Voß-Straße in See macht Enrico Bachmann ebenfalls wenig Hoffnung auf eine neue Tragschicht und Deckschicht. Auch die Straße nach Wilhelminenthal wird wohl vorerst trotz Bedarfs keine neue Deckschicht erhalten. Und das ist nur ein kleiner Teil der Wunschliste.

Warum können so viele Straßen in Niesky nicht repariert werden? Es fehlt schlicht und ergreifend das Geld dafür. Laut Enrico Bachmann verfügt die Große Kreisstadt über ein Straßennetz von rund 170 Kilometern. „Das sind gerade mal einhundert weniger als Görlitz“, sagt er zur besseren Einordnung. Für die umgerechnet rund 395000 Quadratmeter Fläche müsste die Stadt eigentlich jedes Jahr 434000 Euro in die Erhaltung des Straßennetzes investieren. Abzüglich der Kosten für den Winterdienst, die Straßenbeleuchtung und die Regenentwässerung hat Niesky aber beispielsweise 2016 lediglich 249000Euro in den Erhalt seiner Straßen investiert. Darum fällt Enrico Bachmanns Fazit für die Flächengemeinde auch sehr deutlich und dramatisch aus. „Wir fahren komplett auf Substanzverlust“, sagt er.

Was wird 2017 für den Erhalt des Straßennetzes getan? Niesky plant 18000 Euro für Markierungen und 1500 Euro für Warnbeschilderungen und Verkehrsspiegel ein. Zu den bereits erwähnten Instandsetzungen kommen weitere 15000Euro für Kleinflächen und Spurverbreiterungen. Davon sollen Teile der Martinstraße oder verschiedene Kreuzungen im Stadtgebiet profitieren. Im Ortsteil See wird der unbefestigte Vorplatz an der Trauerfeierhalle für 12000 Euro saniert. Für den Flächenerhalt mehrerer unbefestigter Straßen sind 21000 Euro reserviert. Das betrifft zum Beispiel Straßen in Kosel. In der Rosengasse soll dort außerdem für 4000 Euro die Einfahrt gegenüber der Feuerwehr teilbefestigt werden.

Wo in Niesky wird das Straßennetz in diesem Jahr ausgebaut? Neben den Bahnübergängen im Stadtgebiet und im Ortsteil See stehen die Gersdorfstraße und die Puschkinstraße ganz oben auf dem Aktionsplan der Stadt. Die Gersdorfstraße soll in zwei Bauabschnitten bis 2018 fertig grundhaft ausgebaut werden. Für Regenentwässerung, Beleuchtung und Gehweg fallen 648800 Euro an. Die Restleistungen zwischen Plittstraße und Wasserwerk kosten 157000 Euro. Für den grundhaften Ausbau der Puschkinstraße sind 3889000 Euro eingeplant. Teuer wird auch die Sanierung der Ortsverbindung zwischen dem Ortsteil See und der Zeche für 303300 Euro. „Der Zustand der Straße ist eine Katastrophe und erlaubt nur einen Neubau“, so Enrico Bachmann.

Wie will Niesky das Dilemma seines riesigen Straßennetzes lösen? Die Gemeinderäte können nur Prioritäten setzen. Wohnstraßen, wo viele Menschen leben, sollten bevorzug behandelt werden, schlägt Enrico Bachmann vor. Ständige Flickschusterei sei auf Dauer keine Lösung und würde Probleme nicht lösen, sondern verschleppen. Das räumt auch Stadtrat Norbert Polossek ein. „Es gibt viele Straßen, die wir immer wieder vor uns hergeschoben haben.“ Die von Enrico Bachmann erarbeitete Prioritätenliste stößt bei vielen Räten auf Zustimmung.