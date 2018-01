Mittelsächsische Lauftour Die Dauerrenner Fünf Aktive haben alle Läufe der Mittelsächsischen Lauftour 2017 bestritten. Drei von ihnen tragen den gleichen Namen.

Sie waren 2017 bei allen Läufen dabei. Andreas Haupt (von links), Louis Haupt, Alexander Maerz, Philipp Haupt, Uwe Müller. © Frank Korn

Region Döbeln. 88 Läufer sind im Jahr 2017 in der Rangliste der Mittelsächsischen Lauftour erfasst. Das sind alle jene, die mindestens drei Läufe der Serie bestritten haben. Fünf Aktive erwiesen sich dabei als Dauerrenner, sie waren bei allen zwölf Veranstaltungen der Lauftour dabei. Sie wurden bei der Auszeichnungsveranstaltung im Landgasthof Wolf in Schrebitz mit einem Pokal geehrt.

Bei Familie Haupt aus Paschkowitz gehört das Laufen einfach dazu. „Immer wenn Mama sagt, wir sollen gehen, dann schnappen wir uns die Laufschuhe“, sagt Andreas Haupt mit einem Augenzwinkern. Der 45-Jährige war mit seinen Söhnen Philipp (14) und Louis (10) bei allen Veranstaltungen der Mittelsächsischen Lauftour dabei. Die beiden Jungen holten sich den Gesamtsieg bei der Jugend beziehungsweise den Schülern, ihr Vater landete in der Altersklasse 40 auf Rang drei. „Wir haben praktisch unsere eigene Sportgruppe gegründet, treten als SG Paschkowitz an. Außer uns dreien gehört mein jüngster Sohn Christian dazu, der auch schon vom Laufvirus angesteckt ist“, sagt Andreas Haupt.

Alexander Maerz aus Nauberg ist in der Altersklasse 40 hinter Andreas Haupt auf dem vierten Platz eingekommen. Auch er war bei allen zwölf Läufen im vergangenen Jahr dabei. „Ich laufe seit drei Jahren bei der Lauftour mit. Ich habe einfach Spaß an der Bewegung und will auch 2018 möglichst bei allen Läufen antreten“, sagt der 44-Jährige. Um wirklich alle Läufe absolvieren zu können, hat Uwe Müller aus Leisnig sogar seinen Urlaub „strategisch“ geplant. Für den 47-Jährigen ist die Mittelsächsische Lauftour willkommene Abwechslung, denn er startet auch bei richtig langen Kanten. „Die längsten sind der Madeira Island Ultra Trail mit 84 und der Thüringen Ultra mit 100 Kilometern“, blickt Uwe Müller voraus. Aber auch die 73,5-Kilometer-Strecke beim Rennsteiglauf steht 2018 auf seinem Plan. Da sind 64 Kilometer beim Trans Gran Canaria, die er ebenfalls angehen will, fast schon „gemütlich“.

