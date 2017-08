Aus dem Gerichtssaal Die Damen mit dem Schlüssel-Spleen Diana G. hat mit ihrer Komplizin Heike S. gezielt Bankbriefe aus Verteilerkästen gestohlen. Lange tappte die Polizei im Dunklen, sagte nun eine Ermittlerin aus.

Wie genau die beiden Frauen an den Generalschlüssel gekommen waren, wird sich wohl nicht mehr bis ins letzte Detail aufklären lassen. © dpa

Es wird sich wohl nicht mehr bis ins letzte Detail aufklären lassen, wie genau die beiden Frauen an den Generalschlüssel gekommen waren, mit dem sie dann regelmäßig Postsendungen aus Verteilerkästen stahlen. Sie waren gezielt auf Bargeld und Briefe von Banken mit EC-Karten und Pin-Nummern aus. Auch Eintrittskarten nahmen sie gerne mit. Die ließen sich gut weiterverkaufen.

Im Herbst 2016 registrierte die Post eine überraschende Häufung dieser ungewöhnlichen Angriffe auf die Briefdepots in ganz Dresden. Insgesamt sollen rund 30 Taten stattgefunden haben. Im Januar dann hat die Polizei die Täterinnen gestellt. Zeugen hatten sich über die Frauen gewundert, die sich an den Verteilerkästen bedienten – kurz vor den Zustellern. Nachdem Heike S. (42) bereits vor zwei Wochen verurteilt wurde, musste sich am Dienstag die 29-jährige Diana G. als vermeintliche Haupttäterin nun ebenfalls verantworten. Staatsanwalt Tobias Spindler warf der Frau insgesamt 57 Taten und einen Beutewert von über 6 000 Euro vor – mehrere Einbrüche in Büros und Läden, die mit dem Generalschlüssel geöffneten Postkästen und EC-Kartenbetrügereien mit dabei erbeuteten Geldkarten. So habe G. mehrfach Monatskarten der Verkehrsbetriebe, Kleidung und Kosmetik gekauft, um die Ware dann wieder zu Geld zu machen. Spindler sagte, auch der potenzielle Schaden, der Adressaten durch entgangene Postsendungen entstehen könne, sei immens. Hunderte Briefe seien nie angekommen, weil G. die Sendungen gestohlen und weggeworfen habe.

Von zwei Einbrüchen abgesehen gab die 29-Jährige alle Taten zu. Die gelernte Zahnmedizinische Angestellte habe mit Anfang 20 begonnen Drogen zu nehmen und sei dann erstmals straffällig geworden. Nach einer Haftstrafe habe sie eine Therapie erfolgreich abgeschlossen – bis Mitte 2016. Aufgrund ihrer depressiven Neigung habe sie wieder Crystal genommen. Wie Heike S. habe auch sie einen Schlüsselspleen, sagte Verteidigerin Uta Modschiedler. Das erkläre, warum bei ihrer Mandantin eine Kiste mit Hunderten Schlüsseln gefunden wurde. Wie die Frau jedoch an den Generalschlüssel der Post kam, das beichtete die Angeklagte nicht.

Das Schöffengericht verurteilte die Angeklagte zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten.

