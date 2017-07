Die Dachzauberer Drei Brüder sanieren Dächer von besonderen Villen. Dabei ist ihre Firma gerade aus den Kinderschuhen gewachsen.

Das i-Tüpfelchen auf dem Dach des Hohenhauses – die Turmspitze. Maik, Mario und René Slawick (von links) haben das Dach des 650 Jahre alten Gebäudes saniert und dabei an mancher Ecke auch beinahe zaubern müssen.

So sahen viele Abschnitte im Dach des Hohenhauses vor der Sanierung aus.

Streifen für Streifen wurde die Turmhaube mit Kupferblech neu verkleidet.

Wir empfinden das Lösen von komplizierten Aufgaben als Herausforderung. Das ist der erste Satz auf der Internetseite, auf der die Slawick-Brüder über sich schreiben. „Geht nicht, gibt’s nicht“, sagt René Slawick irgendwann im Gespräch.

Sprüche machen ist das eine, die Wirklichkeit das andere. Zur Wirklichkeit der drei Handwerker René (32), Mario (37) und Maik (31) gehören vor allem Dächer, alte Dächer. Solche, in denen sich Holzwurm und Schwamm ausgebreitet haben. Wenn die drei von einem tollen Dach sprechen, dann reden sie von Winkel, Kehlen, Ecken. Von Dächern, auf denen Schiefer auf Kupfer trifft, von einem steilen Dach, auf dem abrupt der Übergang in eine Blechwanne folgt. Das Dach des Hohenhauses an der Barkengasse im Westen Radebeuls ist ein solches. 650 Jahre alt. Schnörkel und Übergänge an Ziegeln und Blech ohne Ende. So etwas zu sanieren, kostet nicht nur den Hausherrn gehörig Geld, er will auch, dass das teuer Reparierte lange hält. Die Slawicks haben das hinbekommen. Ihr ältestes Dach, ihr Meisterwerk der letzten Jahre.

Dabei sind es noch gar nicht viele Jahre, seitdem es die Firma in der Wasastraße in Serkowitz gibt. 2010/11 sind die Brüder gestartet. Erst als Montagefirma, wenig später merkten die allesamt gelernten Dachdecker, dass das Eigentliche, das was sie wollen, das Sanieren von besonderen Dächern ist. René: „Freunde haben uns gefragt, ob wir nicht ihr Dach decken wollen. So hat es angefangen.“

Guter Leumund ist entstanden, weil die drei eben keine Sprüche geklopft, sondern sich für ihre Kunden Zeit genommen haben. Ausführlich reden, Risiken besprechen und vor dem Angebot gründlich das Dach untersuchen. Anderthalb Jahre hat das beim Hohenhaus gebraucht, bis der Auftrag sicher war. Kürzlich haben die Brüder mit ihren inzwischen neun weiteren Mitarbeitern auch das Wohnhaus der Gebrüder Ziller im Augustusweg gedeckt.

Die Pläne für eine sanierungsbedürftige Villa beim Lößnitzgymnasium liegen auf dem Tisch. Es ist eine der nächsten Aufgaben, an die sich die Brüder machen wollen, wenn sie denn den Auftrag bekommen.

In der Wasastraße haben sie die Räume einer ehemaligen Werkstatt gemietet. Ein Lagerraum ist inzwischen zu einem sehr vorzeigbaren Büro samt Duschen und Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter umgebaut. Die Slawicks haben Maschinen gekauft, einen Kranwagen. Damit das möglich wird, gönnen sie sich erst jetzt, im siebenten Jahr, erstmals drei Wochen Urlaub.

Sie erwähnen das nur auf Nachfrage. Den dreien steht die Liebe zu ihrem Beruf ins Gesicht geschrieben. Entsprechend knien sie sich wortwörtlich rein in verwinkelte und steile und morsche Dächer. Maik ist der, der sich mehr auf die Blecharbeiten spezialisiert hat. Mario hat den Meister gleich zum Firmenstart nachgeholt. Und René kümmert sich auch ums Marketing. Die beiden Älteren führen die Firma.

Der Internetauftritt, freundlich, modern, bietet das Wesentliche – vor allem in Fotos. Jeder, auch der Laie, kann darauf nachvollziehen, was die Slawick-Mannschaft drauf hat. Mittlerweile bildet die Handwerkerfirma auch aus. „Wir wünschen uns junge Leute, die mit Liebe, mit Willen an die Aufgaben im Dach gehen“, sagt René. Bewerbungen gibt es immer wieder, aber nicht selten auch welche, in denen mancher schon klar formuliert, was er alles nicht kann.

Die Slawicks zahlen ihren Mitarbeitern, darunter auch Vater Matthias Slawick, mindestens Lohn nach Tarif. Es gibt Weihnachtsgeld, und wer gut ist, bekommt auch mal einen Urlaubszuschuss. „Wir wissen, dass im Sommer Überstunden anfallen und manches geschafft werden muss, wenn andere schon im Freibad sind“, sagt René. Sprüche? Ja, aber es steckt einiges dahinter bei dieser jungen Radebeuler Firma.

