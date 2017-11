Gastkommentar: Was sich ändern muss Die da oben, wir hier unten Nach der Bundestagswahl hat die SZ verschiedene Menschen um Beiträge gebeten, was sich ändern muss. Heute: Der Zittauer Rechtsanwalt Torsten Mengel.

Es liegt mir fern, an dieser Stelle eine Neiddiskussion zu führen. Neid ist ein schlechter Ratgeber, zumal es zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte, mit Ausnahme der Urgesellschaft, soziale Unterschiede zum Teil unvorstellbaren Ausmaßes gegeben hat.

Allein die immer wieder zu hörende Formulierung von Politikern, Wirtschaftslenkern oder Journalisten, man müsse „den Menschen da draußen“ etwas erklären oder bieten, sei ihnen verpflichtet oder etwas schuldig, ist verräterisch genug. Man lebt offensichtlich in einer Blase, abgekoppelt und abgekapselt vom Leben der durchschnittlichen Mitbürger. Grandios die selbst gesteckten Ziele, das Klima der Erde zu bewahren, nichts weniger als die Welt von Deutschland aus zu retten, Fluchtursachen zu bekämpfen. Und wer bekämpft die Flucht der Menschen, „die schon länger hier leben“, aus unserem gesellschaftlichen und politischen Leben? „Am deutschen Wesen soll die Welt genesen“ – nur diesmal mit anderem Vorzeichen. Diese realitätsvergessene moralische Selbstüberhöhung wird uns im Ausland zurecht übelgenommen.

Ich wünschte mir, die ehemals sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin würde nur einen Tag mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Bundeshauptstadt fahren, die allgegenwärtige Verwahrlosung, bedrohliche Verrohung und die vielen alten Menschen sehen, die völlig heruntergekommen in Mülleimern nach Pfandflaschen und etwas Verzehrbarem suchen, wie ich es letztens in Berlin erlebt habe. Wann mag sie das letzte Mal mit der U1 gefahren und durch den Görlitzer Park oder über die Warschauer Brücke mit den fremdartig anmutenden Drogendealern geschlendert sein? Nach drei Wahlperioden als Bundeskanzlerin und vorheriger Karriere als Ministerin wird es wohl vor etwa 15 bis 20 Jahren gewesen sein.

Das ist definitiv zu lange, um überhaupt noch ein Gespür für die Sorgen und Alltagsnöte der Menschen zu haben, wie die selbstgerechte Aussage von Frau Merkel nach der ernüchternden Bundestagswahl, sie sehe nicht, was sie falsch gemacht haben könnte, beweist. Ich plädiere deshalb unbedingt für eine Begrenzung öffentlicher Amtszeiten auf maximal zwei Wahlperioden. Wie man hört, denkt Frau Merkel nicht daran, überfällige politische Verantwortung zu übernehmen. Auch der Berliner Politbetrieb hat anderes vor und drängt auf eine Verlängerung der Wahlperioden ohne eine solche Begrenzung, vorgeblich um besser arbeiten und nicht ständig in Wahlkämpfen gefangen zu sein. Das „Volk, der große Lümmel“, könnte dann noch seltener seine Wahlstimme erheben.

Was aus meiner Sicht nottut für die Demokratie, also Volksherrschaft im besten Sinne, ist die ergänzende Einführung von Elementen einer direkten Demokratie, insbesondere von Volksabstimmungen zu zentralen Grundfragen.

Aber bleiben wir im sächsischen Lande. Der scheidende Ministerpräsident hat aus politischem Kalkül seine Begegnung mit dem ungarischen Ministerpräsidenten als privates Mittagessen ausgegeben – bezahlen sollte den Schmaus im Schloss Eckberg aber die Staatskanzlei. Als sich leiser politischer Widerspruch der mitregierenden SPD erhob, entstand die Idee, die Parteikasse der CDU könne doch für die Kosten aufkommen. Mit Verlaub, kann man nicht so konsequent sein und ein privates Essen auch privat bezahlen?! Das Salär eines Ministerpräsidenten sollte das hergeben. Natürlich könnte man auch politisch gradlinig sein und ein ausländisches Staatsoberhaupt offiziell empfangen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Nachfolgen soll Herrn Tillich Herr Kretschmer, der in seinem Bundestagswahlbezirk von den Menschen abgewählt wurde. Ohne Herrn Kretschmer, der sich Verdienste erworben hat und bestimmt über eine Menge guter Fähigkeiten für dieses Amt verfügt und dafür geeignet sein könnte, persönlich zu nahe treten zu wollen, müssen es die Wähler aller Parteien, die nein zu Herrn Kretschmer als MdB gesagt haben, als schallende Ohrfeige empfinden, wenn dieser ihnen jetzt sozusagen hintenherum und sogar noch in einem bedeutenderen Amt präsentiert wird. Ist die Personaldecke so dünn, dass es keine Alternative gibt und Herr Kretschmer nach einer Schamfrist von ein paar Jahren die höheren Weihen für herausragende Ämter bekommen hätte?

Ich habe den Eindruck, die Menschen haben es satt, irgendwelchen Fördermittelbotschaftern, die in gepanzerten Limousinen vorfahren, Dank zollen zu müssen für Gelder, die eben diese Menschen eigentlich selbst erarbeitet haben. Sie wollen keine Mandatsträger, die Fördermittel nach „Leuchtturm“-Gesichtspunkten abgreifen und gnädig verteilen, sondern solche, die bodenständige Politik machen und Rahmenbedingungen schaffen in erster Linie für die Menschen, die sie gewählt haben. Stattet endlich die Städte und Gemeinden finanziell ordentlich aus, dass sie sich selbst um ihre Kindergärten, Schulen, Straßen und Baudenkmäler kümmern können. Lasst den Kommunen einen gerechten Steueranteil, dann braucht es keine Fördermittel mehr.

