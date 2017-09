Kolumne „Wellers Woche“ Die Chefs von der AfD

SZ-Redakteur Andreas Weller © André Wirsig

Die AfD ist eine ganz normale Partei, das müssen alle jetzt mal wirklich akzeptieren! Deshalb gibt es auch eine Stadtratsfraktion und diese braucht einen Führer – Entschuldigung, Chef. Der wird ganz demokratisch bestimmt – und transparent.

Deshalb haben die vier Jungs von der AfD sich nun zusammengesetzt und gesagt: Wir wählen! Gut, über das Ergebnis gibt es Streit. Also, wer es nun wirklich ist. Aber das liegt, so haben wir gelernt, an der Fraktionssatzung, die da nicht klar formuliert ist. Leider rückt die AfD diese Satzung aber nicht mal auf Nachfrage raus. Das ist zwar doch nicht ganz so transparent, aber wir ahnen etwa, wie es gelaufen ist.

Es begab sich an einem lauen Augustnachmittag 2017: Die vier AfD-Männer hatten sich verständigt, zu wählen. Der bisherige Fraktionschef Stefan Vogel sagt: „Ich wähle nicht mit, bin ja befangen“ – und geht ins Nebenzimmer. Drei stimmen ab: 2:1 für Gordon Engler. Vogel wird gerufen. „Wie, Engler hat mitgewählt“, sagt der: „Dann will ich doch!“ Neue Abstimmung: 2:2. „Gut, das ist eindeutig“, sagt einer: „Engler hat gewonnen!“ Darauf Vogel: „Sehe ich anders, wir schauen mal in die Satzung.“ Die versteht leider niemand der Anwesenden, weil sie ja so unklar formuliert ist.

Dann schlägt einer vor, Engler und Vogel dürfen nicht mit abstimmen. Denn beide sind ja befangen. Neuer Versuch: 1:1. „Dieses Mal ist es aber ganz klar“, ruft einer aufgeregt. „Engler hat gewonnen!“ Alle vier schauen sich nachdenklich an. „Oder doch nicht?“ Nach kurzem Überlegen wird ein neuer Wahlgang angesetzt, schließlich will man ja besonders demokratisch sein. Was sollen sonst die Leute denken? Die könnten schlimmstenfalls sogar besorgt über die Zustände bei der AfD sein. Dieses Mal machen alle ihren Stimmzettel ungültig. „So“, erklingt es wie aus einem Mund: „Daran gibt es nun wirklich nichts zu rütteln!“ Genau! Aber irgendwie sind sie ja alle Chefs.

