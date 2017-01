Die Chefin fährt jetzt selbst Der Bürgerbus ist seit mehr als acht Jahren auf Achse. Und er rollt auch weiter. Vorerst.

Pünktlich und bequem: Diese beiden älteren Damen aus Löthain und Prositz nutzen regelmäßig den Bürgerbus, um in Lommatzsch Einkäufe zu erledigen. Der Bürgerbus fährt Orte an, die vom öffentlichen Personennahverkehr nicht mehr bedient werden. Für viele ältere Menschen ist er die einzige Möglichkeit, einigermaßen mobil zu bleiben. © Gerhard Schlechte

Donnerstag pünktlich um 11 Uhr am Markt in Lommatzsch. Wie an jedem Donnerstag um diese Zeit trifft der Bürgerbus ein. Der Kleinbus, der insgesamt neun Plätze samt Fahrer bietet, ist spärlich besetzt. Nur zwei ältere Damen aus Prositz und Löthain steigen aus. Sie sind froh, dass es den Bürgerbus gibt. Als dieses Angebot vor acht Jahren eingerichtet wurde, war es vor allem für ältere Menschen gedacht, die auf dem Dorf leben, kein Auto haben, deren Kinder weggezogen sind und deren Orte vom öffentlichen Personennahverkehr abgehängt wurden.

Obwohl der Bus nur spärlich genutzt wird, hält sich das Angebot tapfer. Möglich ist das nur, weil der Landkreis Meißen jährlich rund 12 000 Euro Zuschuss zahlt, die Verkehrsgesellschaft Meißen ein Fahrzeug zur Verfügung stellt, ein Verein dahintersteht und vor allem, weil der Bus von Ehrenamtlichen gefahren wird. Die bekommen für ihr Engagement nur eine kleine Aufwandsentschädigung.

Doch genau hier liegt das Problem. Sie müssen den Personenbeförderungsschein besitzen, eine Gesundheitsprüfung bestehen. Derzeit hat der Verein acht Fahrer. „Wünschenswert wären zwölf bis 15, damit wir auch bei Ausfällen wegen Krankheit oder aus anderen Gründen genügend Reserven haben“, sagt Jörg Weinhardt, stellvertretender Betriebsleiter der Verkehrsgesellschaft Meißen. Doch es gibt noch ein anderes Problem.

„Manchmal bilden wir die Leute aus, und dann arbeiten sie bei privaten Taxiunternehmen“, so Weinhardt. „Wir haben schon zwei Leute in Lohn und Brot gebracht. Der Bürgerbus dient quasi als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme“, sagt Jörg Weinhardt. Er hat durchaus Verständnis dafür. Denn während sie beim Bürgerbus ehrenamtlich fahren, können sie sich als Taxifahrer etwas dazuverdienen. Weinhardt hat großen Respekt vor den ehrenamtlichen Fahrern des Bürgerbusses: „Man muss schon Fan sein, umso etwas zu machen.“

„Die acht Fahrer reichen aus, wenn alle verfügbar sind“, sagt Ute Schwäbe, die Vereinsvorsitzende. Auch sie fährt seit einiger Zeit selbst den Bürgerbus. Und obwohl manche Fahrer manchmal bis zu dreimal in der Woche im Einsatz sind, mussten auch schon Fahrten ausfallen. „Wir haben dann die Fahrgäste alle telefonisch informiert“, so die Vereinschefin. Denn mittlerweile kennt man seine Gäste, es sind fast alles Stammkunden.

Neun Fahrgäste pro Tag

Dienstags und freitags fährt der Bürgerbus in der Gemeinde Käbschütztal. Ziel ist Krögis, dort können die Fahrgäste bei Norma einkaufen und eventuell auch Dinge in der Gemeindeverwaltung erledigen. Donnerstags wird die Lommatzscher Route mit Ziel Marktplatz gefahren. Obwohl einst eine Bedarfsanalyse ergab, dass es für die Lommatzscher Route mehr Fahrgäste geben werde, ist es genau andersherum. Vor allem im Käbschütztal nutzen die Bürger den Bürgerbus. Das war von Anfang an so und hat sich nicht geändert. Während in Käbschütztal pro Fahrtag im Durchschnitt neun Fahrgäste befördert werden, sind es auf der Lommatzscher Route nur sieben. Zu beachten ist, dass Hin- und Rückfahrt jeweils extra gezählt werden. Wer also von einem Ortsteil nach Lommatzsch oder Krögis fährt und dann wieder zurück, zählt als zwei Fahrgäste.

Seit Mitte Dezember wurde der Fahrplan geändert und dem Bedarf der Fahrgäste angepasst. Orte, in denen nie jemand zustieg, wurden gestrichen, andere kamen hinzu. Insgesamt fährt der Bürgerbus derzeit rund 50 Ortsteile an. Die Fahrpreise entsprechen denen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Als der Bürgerbus 2008 eingeführt wurde, sprach Vereinschefin Ute Schwäbe davon, dass man Geduld haben, sich das Angebot erst herumsprechen müsse. Dann werde sich die Fahrgastzahl stabilisieren. Das ist inzwischen eingetreten, allerdings auf einem niedrigen Niveau. Für das gerade begonnene Jahr sind die Fahrten des Bürgerbusses zumindest finanziell abgesichert. Der Landkreis wird wieder seinen Zuschuss zahlen. Doch wie lange wird es den Bürgerbus noch geben? „Solange Bedarf besteht, der Landkreis Geld dazugibt und wir genug Fahrer haben“, sagt Ute Schwäbe. Und fügt hinzu: „Wenn uns die Fahrgäste wegsterben, macht es irgendwann keinen Sinn mehr.“

zur Startseite