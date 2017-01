„Die Center müssen mehr Service bieten“ Der neue Riesapark-Manager Uwe Eigenbrod hat viele Ideen. Erste Baustelle: der Parkplatz.

Seit Ende 2016 ist Uwe Eigenbrod Centermanager im Riesapark. Er hat viel vor: Bis zur Jahresmitte sollen die Bushaltestelle und der Parkplatz vor dem Einkaufszentrum erneuert werden. © Sebastian Schultz

Er hat den „klassischen Weg“ eines Einzelhandelskaufmanns gemacht, sagt Uwe Eigenbrod von sich. Jahrelang war er für die Elektronikmärkte Expert und Mediamarkt tätig. Seit Herbst 2016 ist er Centermanager im Riesapark, die gleiche Aufgabe hat er auch in einem Berliner Einkaufszentrum inne. Im Interview mit der Sächsischen Zeitung spricht der 52-Jährige über seine ersten Monate in Riesa und darüber, wie er den Riesapark für die Zukunft wappnen will.

Herr Eigenbrod, Sie sind jetzt seit vier Monaten Manager im Riesapark. Hand aufs Herz: Wie ist Ihr erster Eindruck der Stadt?

Wenn ich ehrlich bin: Ich wusste vorher gar nicht so genau, wo Riesa liegt. Dabei habe ich nach der Wende geholfen, den ersten Expert in Dresden aufzubauen – die Stadt sah damals allerdings noch viel grauer aus. Das Erste, das mir in Riesa auffiel, war dieses Denkmal ...

Immendorfs „Elbquelle“.

... und der erste Kontakt mit den Menschen hier – natürlich im Hotel in Moritz. Ich merke schon, die Menschen sind stolz auf ihre Stadt. Und man tut hier auch eine Menge. Muss man auch, weil hier nichts ein Selbstläufer ist.

Sie hatten im Herbst eine ganze Reihe von Plänen für das Einkaufszentrum. Auf welche Veränderungen dürfen sich die Kunden denn gefasst machen?

Das sind zuerst einmal einige strukturelle Punkte. Wir wollen die Bushaltestelle behindertengerecht umbauen und an eine verkehrsgünstigere Stelle verlegen. Außerdem soll der Parkplatz repariert, also Risse und Löcher beseitigt werden. Das alles soll bis Mitte des Jahres geschafft sein. Andere Ideen sind noch nicht ganz so weit.

Welche wären das denn?

Der Eingangsbereich soll beispielsweise heller und aufgeräumter werden, die ganzen Aufsteller verschwinden. Neue Toiletten könnte der Riesapark auch vertragen. Diese Dinge werden wir aber nicht alle im nächsten halben Jahr schaffen. Da reden wir eher über die nächsten zwei Jahre. Außerdem soll noch ein zeitgemäßer Internetauftritt her sowie ein neues, frisches Logo. Wir müssen unser Markenprofil schärfen, das ist im Moment ein bisschen verschwommen. Dazu wollen wir aber erst einmal unsere Kundenbefragung auswerten.

Wie sieht es denn mit neuen Einkaufsmöglichkeiten aus?

Das Vermietungsthema ist ebenfalls wichtig. Wir haben leider auch einige Leerstände. Aktuell sind es sechs Flächen, allesamt kleinere Läden zwischen 70 und 100 Quadratmeter. Es fehlt eigentlich noch ein Bücherladen hier. Außerdem tauchte in der Kundenbefragung der Wunsch nach gehobener Gastronomie auf. Da ist natürlich die Frage: Was ist gehoben? Aber wir haben schon vor, das gastronomische Angebot zu erweitern.

Gibt es dafür schon konkretere Vorstellungen?

Wir wollen die Qualität steigern, vielleicht etwas weg von der Bratwurst-Schiene. Wichtig ist mir der Bezug zur Region. Wir waren deshalb auch schon in einigen Lokalen vor Ort zum Probeessen.

In Riesa gibt es mit der Elbgalerie noch ein zweites Einkaufszentrum. Nehmen sich die beiden nicht die Kunden weg?

Nein, das denke ich nicht. Genau bemessen kann man’s natürlich nicht. Aber der Riesapark ist eher ein Fachmarktcenter auf der grünen Wiese. In die Elbgalerie gehen die Menschen, um zu bummeln. Ich denke, wer zu uns in den Riesapark fährt, der weiß dagegen schon genau, was er kaufen möchte. Davon abgesehen ist das doch gut für den Kunden: Der will ja vergleichen.

Haben denn Einkaufszentren in Zeiten des Internethandels überhaupt noch eine Zukunft?

Mich hat selbst überrascht, wie sehr das Internetgeschäft dem Handel zu schaffen macht. Ich habe da neulich im Hotel die Bedienung gefragt, wo sie denn einkauft. Die Antwort war: im Internet – oder in Dresden. Dresden und das Internet, das ist unsere Konkurrenz. Die Center müssen sich überlegen, wie sie dem Kunden mehr Service bieten können. Zum Beispiel über „Click and collect“: Man bestellt im Internet und holt die Ware dann vor Ort ab. Ich bin überzeugt: Wer da jetzt nicht aufspringt, den wird es in zehn Jahren nicht mehr geben.

Das Gespräch führte Stefan Lehmann.

