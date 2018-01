„Die CDU muss den Leuten zuhören und handeln“ Mike Ruckh, CDU-Fraktionschef im Kreistag, erklärt, warum sich die sächsische CDU jetzt dringend bewegen muss.

Mike Ruckh (53) ist seit 1993 Bürgermeister von Sebnitz. Seit 23 Jahren sitzt er zudem ehrenamtlich im Kreistag und ist dort seit 1998 Vorsitzender der CDU-Fraktion. © Dirk Zschiedrich

Herr Ruckh, in der sächsischen CDU bewegt sich seit der Bundestagswahl so viel, wie lange nicht. Wie nehmen Sie das hier in Sebnitz wahr und macht das etwas mit Ihnen als CDU-Mitglied?

Mit mir macht das überhaupt gar nichts. Unsicherheit, Nervosität und Angst sind schlechte Berater für Entscheidungen. Wir haben die Wahl an die AfD verloren und müssen das akzeptieren. Jeder muss sich fragen, welche Aktie er daran hat. Viele Wahlkreise in Sachsen wurden aber auch verteidigt. Die Landesregierung muss Korrekturen einleiten. Die haben wir Kommunen auch lange angemahnt.

Woran denken Sie dabei?

Die CDU muss wieder mehr zeigen, dass sie handeln kann. Aufgaben wurden einfach nicht erledigt. Ein Beispiel: Sebnitz braucht Fördergeld für ein neues Pflegeheim. Das Sozialministerium kann uns nicht helfen. Damit wir woanders Geld beantragen können, muss es das dem Innenministerium mitteilen. Auf diesen Brief warten wir schon seit sechs Monaten. Ein anderes Beispiel: Sebnitz pachtet die Obere Schleuse in Hinterhermsdorf vom Freistaat. Die Schleuse muss für rund 150 000 Euro entschlammt werden. Dazu haben wir für fast 60 000 Euro eine Studie erarbeiten lassen. Warum sollen wir als Pächter jetzt die Gewässer des Freistaats in Ordnung bringen? Die Studie liegt vor und wenn Sachsen der Nationalparkverwaltung die 150 000 Euro freigibt, bringen die das rasch in Ordnung. Bisher ist aber nichts passiert.

Teilen Sie den Eindruck, dass das Geld, das der Freistaat den Landkreisen, Städten und Dörfern überweist, nicht ausreicht, damit sie die ihnen übertragenen Aufgaben schultern können?

Ja, das belegen Vergleichsrechnungen. Sachsen gibt nur 85 Prozent des Geldes an die Kommunen weiter, das andere ostdeutschen Bundesländer an ihre Kommunen überweisen. Obwohl Sachsen im ostdeutschen Vergleich überdurchschnittlich hohe Steuereinnahmen hat!

Wie kann die CDU ihre Wähler zurückgewinnen?

Mit guten politischen Entscheidungen. Die CDU muss den Leuten zuhören, dann handeln und Aufgaben lösen. Und sie muss den Bürgern ein Ziel aufzeigen, hinter dem sich alle versammeln können. Alles am Thema Asyl festzumachen, ist der falsche Weg.

Welches Ziel könnte das sein?

Sachsen muss ein Land werden, das zukunftsfähig ist, das Optimismus ausstrahlt. Und es muss attraktiv sein für Einwohner und für Leute, die hier einen Wohnsitz suchen. Also für Westdeutsche, Osteuropäer und auch Geflüchtete. Dafür brauchen wir eine gute Infrastruktur. Neben guten Straßen und vernünftigem Internet sind das Ärzte und Pfleger auf dem Land sowie attraktive, zukunftssichere Arbeitsplätze.

Im Ehrenamt sind Sie CDU-Fraktionschef im Kreistag. In welchen Bereichen können die Kreisräte zusammen mit der Verwaltung des Landkreises das Leben der Einwohner verbessern?

Der Landkreis ist attraktiv, hat aber noch Potenzial und muss das auch zeigen. Schlechte Stimmung tut nicht gut. Der Freistaat ändert derzeit die Förderpolitik für den Internetausbau. Das Ziel ist laut dem neuen Ministerpräsidenten eine Surfgeschwindigkeit von mindestens 100 Megabit pro Sekunde – in jedem Dorf. Der Landkreis kann, gerade auch den kleineren Orten, jetzt dabei helfen, das zu schaffen. Schnelles Netz ist ganz wichtig. Kein junger Mensch zieht heute noch aufs Dorf, wenn man nicht schnell surfen oder nicht per Internet Fernsehen gucken kann.

Wie sieht es mit der Wirtschaft aus?

Die Löhne im Kreis sind noch unterdurchschnittlich. Wir brauchen also noch mehr gut bezahlte Arbeitsplätze. Deswegen freue ich mich über die Planungen für den neuen Industriepark bei Pirna. Auch das Gewerbe in Stolpen, Neustadt und Sebnitz soll ausgebaut werden. Deshalb ist es wichtig, dass zwischen Neustadt und Sebnitz die zweite Spur, eine Kriechspur für Lkw, gebaut wird. Auf die Pirnaer Südumfahrung freue ich mich, besser werden muss der Weg von Königstein zu uns nach Sebnitz.

Macht Ihnen der geplante Industriepark keine Sorgen? Er könnte Arbeitskräfte von hier nach Pirna ziehen.

Der Landkreis muss mehr Arbeitskräfte gewinnen. Wir haben nicht nur ein Fachkräfte-, sondern ein generelles Arbeitskräfteproblem. Wir kommen an einer geregelten Zuwanderung nicht vorbei. Denn in den nächsten Jahren gehen viel mehr Leute in Rente als aus den Schulen nachkommen.

Sie sind also für ein Zuwanderungsgesetz in Deutschland?

Ja, es ist an der Zeit dafür.

Zum Arbeitskräftebedarf habe ich im vergangenen Jahr viele Gespräche geführt, mit der Arbeitsagentur, Unternehmern, der IHK. Unterm Strich ist der Tenor oft gleich: Es würden gern mehr Menschen hier leben, das scheitert aber an den geringen Löhnen. Kann die Politik da überhaupt etwas tun?

Jein. Es gibt bei uns eine zu hohe Politikgläubigkeit. Politik schafft nur den Rahmen. Die Frage ist: Sind wir mit dem Rahmen unzufrieden, oder damit, wie wir ihn selbst ausfüllen? Politik muss sich manchmal einfach raushalten. Die Löhne müssen die Arbeitgeber mit den Gewerkschaften klären.

In der Region sind aber nur wenige in einer Gewerkschaft und die meisten Unternehmer zahlen keinen Tariflohn.

Stimmt. Aber das ist bisher eben so und dann können und müssen die Unternehmer und Betriebsräte das selber regeln.

Ich möchte noch über zwei konkrete Themen aus der Kreispolitik mit Ihnen sprechen, die unsere Leser bewegen. Erstens die mögliche Erhöhung der Elternbeiträge für Schulbusse. Der Landrat hat sich jüngst im SZ-Interview dazu positioniert. Er sagte, bis sich der Freistaat für oder gegen das Bildungsticket entschieden habe, werde er das Thema nicht auf die Tagesordnung setzen. Wie stehen Sie dazu?

Ich finde es unehrlich, wie die SPD diese Diskussion derzeit führt. Die Jusos machen in den Schulen Stimmung dagegen. Die SPD tut so, als ob die Schulbusse und der öffentliche Nahverkehr mit ihr überhaupt nichts zu tun hätten. Aber der Verkehrsminister und Vize-Ministerpräsident, Martin Dulig von der SPD, hätte das Thema schon lange klären können. Derzeit ist von rund 40 Millionen Euro pro Jahr die Rede, die das Bildungsticket für alle Schüler in Sachsen kosten würde. Diesen Preis halte ich für angemessen. Was den Kreistag angeht: Die CDU will das nicht mit einer Erhöhung für die Eltern lösen. Das war ja der Vorschlag einer Beratungsfirma. Letztlich zahlen sowieso die Bürger das Geld. Offen ist nur, ob die Eltern mehr zahlen müssen, weil sie nun mal Kinder haben, oder ob die Kosten solidarisch von allen getragen werden. Die Landräte sollten sich für das Bildungsticket beim Freistaat einsetzen. Und Minister Dulig muss jetzt in der neuen Regierung mal zeigen, was er kann.

Was muss der Landkreis in diesem Jahr beim Thema Asyl schaffen?

Er muss in Gesprächen mit dem Freistaat erreichen, dass er das Geld komplett erstattet bekommt, das er ausgibt. Ich denke, dass jeder der zehn Landkreise im Gesamthaushalt jährlich mit rund zehn Millionen Euro unterfinanziert ist. Das muss gelöst werden. Und die 100 Millionen Euro für den ländlichen Raum hat der Freistaat.

Das Gespräch führte Franz Werfel.

