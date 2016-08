Die Burg in Silber Jedes Jahr zum Altstadtfest gibt es eine Gedenkmedaille. Die 20. ist etwas Besonderes. Und auch das Motiv fällt aus dem Rahmen.

Frank Wilhelm vom gleichnamigen Döbelner Gravierbetrieb hat auch in diesem Jahr das Prägewerkzeug für die indes 20. Gedenkmedaille zum Altstadtfest angefertigt. Das Silberstück zeigt den Auszug aus einer Skizze Karl Waglers. Die Burg ist in 3 D zu sehen.

Es ist wieder spannend gewesen. Fast bis zum letzten Tag vor dem Burg- und Altstadtfest haben die Mitstreiter der Handwerkerstraße dicht gehalten. Jetzt darf der Döbelner Anzeiger das Geheimnis um das Motiv der 2016er-Gedenkmedaille lüften. Zu sehen ist ein Auszug aus einer Skizze des Heimatmalers Karl Wagler, den die Initiatoren auf diese Weise ehren möchten.

Entstanden ist das Original mit Blick auf die Burg Mildenstein vor ungefähr 100 Jahren, wie Christbert Steude als einer der letzten Zeichenschüler Waglers weiß. Wer genau hinschaut, kann in der linken Ecke über den Bäumen eine Turmspitze erkennen. Das ist die Spitze der Kirche St. Pankratius in Tragnitz, die jahrzehntelang mit einem eingekürzten Turm (siehe Medaille von 2012) auskommen musste.

Inzwischen ist die Turmspitze wieder im Originalzustand aufgebaut worden. Angeblich musste die Spitze abgenommen werden, weil es nicht sein konnte, dass die aus Tragnitz höher ist als die der Leisniger Stadtkirche. Belegt ist das nicht. Vielmehr sollen statische Gründe zum Umbau des Kirchturmes geführt haben. Inzwischen konnte St. Pankratius nach entsprechender Sanierung wieder sein ursprüngliches Bild und seinen weithin sichtbaren Turm zurückbekommen.

Wer die Jahres-Gedenkmedaille zum diesjährigen Burg- und Altstadtfest in den Händen hält, dem fallen vielleicht einige Veränderungen auf. Abgesehen davon, dass kein einzelnes Gebäude zu sehen ist. Aus Anlass der 20. Festauflage haben sich die Handwerker entschieden, wieder ein 3-D-Motiv, ein sogenanntes Relief, in Silber prägen zu lassen. Schon 2009 gab es solch eine Prägung, wodurch die „Rundungen“ der Wassermarie, also der Figur auf dem Lindenplatzbrunnen, noch besser zur Geltung kommen als bei den stilisierten Motiven.

Doch die Relief-Prägung ist nur eine der Besonderheiten der Medaille 2016. Die nächste liegt in der Prägung selbst. Die hat auf Vermittlung von Frank Wilhelm – der Döbelner Experte stellt seit 20 Jahren das Prägewerkzeug für die Stanze her – zum ersten Mal das Kunst- und Handelshaus Freiberg übernommen. Auch da spricht Wilhelm von althergebrachter Prägetechnik, „nur dass der Präger aus Freiberg mit seiner hydraulischen Presse einen viel größeren Druck ausüben kann, als das mit einer Handspindelpresse der Fall ist“.

Mit solch einer Spindelpresse sind die Medaillen während der vergangenen Feste vor den Augen der Besucher geprägt worden. In diesem Jahr wird die historische Technik wieder vorm Stiefelmuseum auf dem Burglehn stehen – allerdings nicht für die aktuelle Medaillenprägung im Einsatz sein. Der Vorteil: „Das 3-D-Motiv wird brillanter und der Rand scharf ausgeprägt“, erklärt Handwerksmeister Frank Wilhelm. Er findet die Tradition der Leisniger, zu jedem Fest eine Gedenkmedaille anzufertigen, sehr schön. Vergleichbares kennt er von keinem seiner Kunden aus der Region.

Traditionsgemäß besteht die Gedenkmedaille aus reinem Silber. So ist es auch bei der in diesem Jahr. Nur, von der Motivauswahl gibt es Abweichungen. Das ist die nächste Besonderheit. „Ursprünglich wollten wir historische Gebäude in der Altstadt zeigen“, so Christbert Steude. Da die Auswahl begrenz ist, sei man schon auf Motive in Tragnitz und Klosterbuch ausgewichen. „Nun, bei unserer 20. Medaille, wollten wir mit dem Auszug aus einer Wagler-Skizze noch einmal etwas Neues bringen und damit zugleich den Heimatmaler würdigen.“

Noch Ideen auf Lager

Ideen für nächste Motive, die hat Handwerksmeister Manfred Weichert schon. Er ist der Kopf der Prägergruppe, zu der neben Christbert Steude auch Hans Pikos gehört. Aus gesundheitlichen Gründen jedoch würde Manfred Weichert gern kürzertreten und einen Nachfolger anlernen. Aber wegen dieses Ehrenamtes, das schon lange vor dem Fest beginnt, steht niemand bei ihm Schlange. Doch zunächst geht es um die Medaille dieses Jahres. Wer sich einen der limitierten „Silbertaler“ sichern möchte, kann sich seinen im Gästeamt reservieren und gegebenenfalls samt Zertifikat zuschicken lassen.

Einen Überblick über alle bisher geprägten Festmedaillen können wir den Lesern dank des Gravierbetriebes Wilhelm bieten. Denn selbst von den „Machern“ hat nicht jeder sämtliche Ausgaben daheim. Daran, was auf der ersten Medaille vor 20 Jahren zu sehen gewesen ist, können sich nicht mal die Initiatoren spontan erinnern.

Außerdem geben die Motive teilweise auch einen kleinen Einblick in die Stadtgeschichte und jüngste Entwicklungen. So ist auf der 2011er-Medaille die neue Fischendorfer Brücke zu sehen, die 2005 als Ersatzbau für die 2002 von der Flut geschädigte entstanden ist. Auf der Medaille von 2005 ist das Stiefelmuseum zu sehen. Das Gebäude war Waglers Wohnhaus und Atelier.

Heute beherbergt es eine Wagler-Ausstellung und den Leisniger Riesenstiefel, der vor 20 Jahren erstmals präsentiert wurde. Seine Herstellung war ebenfalls ein über Monate gut gehütetes Geheimnis.

