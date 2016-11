Die bunte Wand an der Weißeritz Schüler aus Hainsberg haben eine graue Mauer umgestaltet. Die Idee kam vom Eigentümer.

Die bunte Mauer befindet sich direkt an der Weißeritz. © SZ/Tobias Winzer

An der Ecke Weißeritzgässchen/Rabenauer Straße in Hainsberg ist Freital ein bisschen bunter geworden. Schüler der Förderschule für geistig behinderte Menschen haben in den vergangenen Wochen eine Mauer mit Graffiti-Farben gestaltet. „Der Eigentümer hat das initiiert“, sagt Kunstlehrerin Carolin Gebhardt. „Er kam auf uns zu und hat uns gefragt, ob wir nicht eine zwölf Meter lange Wand gestalten wollen.“ Die Schüler lernen gleich nebenan in einer Außenstelle der Schule.

Das Thema des Bildes „Eine bunte Fahrt durch Freital“ war schnell gefunden. Carolin Gebhardt und ihre Schüler überlegten sich, was auf einem Freital-Motiv auf keinen Fall fehlen darf. Die hügelige Landschaft fiel ihnen ein, die Weißeritz oder das Eiserne Kreuz in Hainsberg. Die Bestandteile des Wandbildes wurden zunächst per Skizze auf die Mauer aufgetragen und dann mit Graffiti-Farbe gesprüht. Ende Oktober ist die bunte Wand fertig geworden.

