Speedway Die Bundesliga kehrt zurück Vier Mannschaften kämpfen in Meißen um Punkte im Team-Cup. Die Gastgeber sind nach über zehn Jahren wieder dabei.

Solche Bilder bringen das Blut der Speedway-Fans zum Kochen: Nach dem Autohaus-Cup vor wenigen Wochen findet morgen das nächste große Event in Meißen statt. © Claudia Hübschmann

Mehr als zehn Jahre mussten die Meißner Speedway-Fans darauf warten: Am Sonnabend gibt es erstmals wieder einen Bundesliga-Renntag auf der Bahn in Zaschendorf. „Mit Richard Geyer und mir sind wieder zwei echte Meißner in der Liga. Dazu Lukas Wegner, der oft hier trainiert – da haben wir uns entschlossen, wieder in Meißen die Bundesliga zu fahren“, sagt Ronny Weis. Der vierte Mann im Team wird Kevin Mölbert sein.

Und Ronny Weis hofft auf den Heimvorteil. Zwar komme starke Konkurrenz nach Meißen, sind sicherlich die Männer vom Emsland Speedway Team Dohren mit ihren Vollprofis favorisiert. „Aber wir sind in dieser Saison bislang gut drauf. Die Sensation ist möglich“, so Ronny Weis. Natürlich nur, wenn das Material, die Abstimmung und das fahrerische Können zusammenpassen. Deshalb die Einschränkung des Lokalmatadors: „Mit Platz 2 wären wir natürlich hochzufrieden.“ Für die Gastgeber ist es das erste Rennen in der Serie des Team-Cups.

Insgesamt bewerben sich acht Mannschaften um den Gesamtsieg der Serie. Jedes Team hat dabei am Ende vier Wettkämpfe absolviert. Die Zusammensetzung des Teilnehmerfeldes der einzelnen Renntage ist per Los vor Saisonbeginn ermittelt worden. Damit steht beispielsweise auch schon der nächste Auftritt des MC Meißen fest: Am 29. Juli treten Weis & Co in Dohren an, treffen dort auf die Gastgeber, Güstrow und Neuenkick.

Für das Speedway-Highlight am Sonnabend vor eigener Kulisse könnten die Voraussetzungen kaum besser sein. Die Wetterprognose verspricht fahrer- und zuschauerfreundliche Wettbewerbe. Die Bahn befindet sich in bestem Zustand. „Meißen hat eins der gepflegtesten Speedway-Stadien in Deutschland“, sagt Ronny Weis. Extra für die Bundesliga ist die Bahn in den vergangenen drei Wochen nochmals präpariert und „aufgehübscht“ worden. Damit sind die Bedingungen gegeben für einen zügigen Rennablauf ohne große Pausen für „Bahnkosmetik“.

Vier Teams mit jeweils vier Fahrern stellen sich dem Starter. Neben dem MC Meißen und den schon erwähnten Gästen aus Dohren sind die Piloten des MC Güstrow sowie des AMC Haunstetten die Kontrahenten.

Mit Interesse werden die „Großen“ vor ihrem eigenen Wettkampf sicherlich auch wieder den Speedway-Nachwuchs beobachten. Der trägt ein Rennen in der Serie der Norddeutschen Bahnmeisterschaft (NBM) aus – mit durchaus guten Chancen für die Starter aus Meißen. Bruno und Frieda Thomas sowie Magnus und Michelle Rau haben in der Vergangenheit schon des öfteren mit ihrem Können auf sich aufmerksam gemacht. „Die Kinder sind sehr gut unterwegs und wollen unbedingt den Heimvorteil nutzen“, so Ronny Weis. Daher sei er optimistisch, dass die Meißner komplett im Vorderfeld mitfahren werden. „Alle Zeichen stehen auf Sieg.“

Motorsportfans können sich also auf ein großes Event freuen, das zum Teil auch wieder unter Flutlicht ausgetragen wird. Der Nachwuchs startet 18 Uhr, die Bundesliga-Fahrer gehen 19.10 Uhr auf ihre Runden. Betrieb im Fahrerlager wird schon ab 11 Uhr sein, das Training startet 16.30 Uhr.

