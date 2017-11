Die Bürgermeisterin heißt Manuela Gajewi So eine Wahl hat es im Landkreis noch nie gegeben.

Die klare Siegerin der Bürgermeister-Wahl von Priestewitz: Manuela Gajewi. © Kristin Richter

Es ist unglaublich. Bürgermeisterin Susann Frentzen verliert in allen 22 Ortsteilen ihrer Gemeinde nach sieben Jahren im Amt die Bürgermeisterwahl. In den meisten Orten sogar so hoch, dass man nur noch von einer Erdrutsch-Niederlage sprechen kann.

Glückwunsch an Gewinnerin Manuela Gajewi, die die Bürger In ihrem gesamten Auftreten und ihrer jahrelangen Arbeit als Hauptamtsleiterin überzeugt hat.

In Zottewitz haben sechs Wähler haben für Susann Frentzen gestimmt, 119 Zottewitzer wollten Manuela Gajewi. Der Ort wurde als Erster ausgezählt. War das schon das Ohmen für den Wahlausgang? Tatsächlich zeichnete sich damit schon ein eindeutiges Ergebnis ab. (SZ)

So ging es weiter in den Wahllokalen:

Blattersleben wählte ebenso klar: 5 (Frentzen), 128 (Gajewi)

Baßlitz etwas ausgeglichener: 113 (Frentzen), 176 (Gajewi)

Strießen wieder eindeutig: 23 (Frentzen), 158 (Gajewi)

Priestewitz ebenso haushoch für die Herausforderin: 38 (Frentzen), 313 (Gajewi)

Kmehlen unumstößlich: 51 (Frentzen), 248 (Gajewi)

Lenz ebenso: 22 (Frentzen), 243 (Gajewi)

Die Briefwahl auch erstaunlich eindeutig: 42 (Frentzen) , 206 (Gajewi)

