„Die Bürger werden vertröstet“ Im Streit um die geplanten Ortsumgehungen an der B 98 kritisiert ein Grünen-Politiker zwei hiesige Bürgermeister.

„Die gefährlichen Streckenabschnitte müssen entschärft werden“, fordert – Grünen-Bundestagsabgeordneter Stephan Kühn. © Stefan Kaminski

Die geplanten Ortsumfahrungen an der B 98 gehören zu den „10 überflüssigsten Straßenprojekten in Sachsen“ – mit dieser These hatte der Grünen-Bundestagsabgeordnete Stephan Kühn für Aufsehen gesorgt. Seitdem kennt man den Dresdner in den Ortschaften zwischen Glaubitz und Thiendorf.

Zuletzt hatte er ein Gutachten in Auftrag gegeben, wie man den Verkehr in den Dörfern kurzfristig sicherer machen könne – ohne auf den Bau der Umfahrungen zu warten. Die Ergebnisse stießen vor Ort allerdings auf Kritik (SZ berichtete).

Kühn selbst wundert sich: „Es ist schon bemerkenswert, wie viel Mühe sich die Bürgermeister Lutz Thiemig (Glaubitz) und Hans-Joachim Weigel (Schönfeld) geben, um zu erklären, warum sich die Vorschläge aus dem Gutachten angeblich nicht umsetzen lassen“, sagt der Politiker. Man solle doch im Interesse der Anwohner besser die Energie darauf konzentrieren, den Druck auf die zuständigen Behörden so zu erhöhen, dass endlich etwas passiert. „Stattdessen werden die Bürger weiter auf den Bau der Ortsumfahrung vertröstet, für die sich bisher niemand getraut hat, eine Fertigstellungsprognose abzugeben.

Abenteuerliche Argumentation

Ohnehin untersuche das Gutachten nicht die Auswirkungen einer Umfahrung, sondern mache Verbesserungsvorschläge für die bestehende Straße. Die vorgeschlagenen Maßnahmen hätten sich an anderen Bundesstraßen bewährt. „Vielleicht sollten Herr Thiemig und Herr Weigel mal bei ihren Kollegen anrufen und nachfragen.“

Es sei eine „abenteuerliche Argumentation“, zu behaupten, eine Fußgängerampel würde zu mehr Lärm führen. „Schlichtweg falsch ist auch die Behauptung, die Maßnahmen seien mit erheblichen Kosten verbunden und durch die Kommunen zu tragen. Die meisten Vorschläge sind kurzfristig umsetzbar und durch den Straßenbaulastträger zu finanzieren, was bei dieser Bundesstraße nicht die Kommunen sind.“

Die zuständige Behörde Lasuv habe einen rechtlichen Handlungsspielraum, um Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit umzusetzen.

„Die bisherigen Ablehnungen zeigen nur, dass offenbar der Verkehrsfluss über den Interessen der Betroffenen steht und der politische Druck zu gering war, Bürgerinteressen durchzusetzen“, sagt Stephan Kühn. Andernorts hätten Bürgermeister mit ihren Bürgern unter den gleichen rechtlichen Rahmenbedingungen Verbesserungen durchgesetzt. „Die gefährlichen Streckenabschnitte innerhalb der Ortschaften müssen entschärft werden, bevor daraus Unfallschwerpunkte werden.“ (SZ)

zur Startseite