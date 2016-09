Die Brückenschwinger von Herrnhut

zurück Bild 1 von 3 weiter Und ab geht’s für Eleen Hoffmann aus Zittau aus 27 Meter Höhe. © SZ Thomas Eichler Und ab geht’s für Eleen Hoffmann aus Zittau aus 27 Meter Höhe.

Extra aus Dresden angereist war Matthias Malik um seinen ersten Sprung beim Brücken-Swingen zu absolvieren.

Das ist der Viadukt bei Herrnhut, wo am Sonnabend das Brücken-Swingen stattfand.

Herrnhut. 27 Meter über dem Abgrund muss man erst einmal loslassen können. Viele Wagemutige haben es am Sonnabendnachmittag probiert, die meisten haben es nicht bereut: Beim Brücken-Swing am stillgelegten Viadukt bei Herrnhut lud die Ebersbacher Firma Wild-Ost-Erlebnisreisen ein, sich an einem Seil unter der Brücke hindurch zu schwingen. Extra aus Dresden kamen Teilnehmer in die Oberlausitz, um sich die Gelegenheit nicht entgehen zu lassen. (szo)

