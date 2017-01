Die Brücke wehrt sich lange Viele Großenhainer wollen den Abriss sehen. An der Parkstraße wird die nächste Unterführung freigebaggert.

Am Montagmorgen beginnen zwei Abrissbagger der Großenhainer Firma Bothur, die Eisenbahnbrücke an der Großraschützer Straße mit ihren großen Druckluftmeißeln zum Einstürzen zu bringen. Doch das Vorhaben erweist sich als schwierig. © Anne Hübschmann

Der Bahn-Bau in Großenhain entwickelt sich zu einem geschichtsträchtigen Ereignis. Zumindest für die Stadtgeschichte. Und die Großenhainer haben ein Gespür dafür. Am Montag, an dem die erste Bahnbrücke abgerissen werden soll, kommen ständig neue Leute an die ehemalige Unterführung in der Großraschützer Straße, um Fotos zu machen.

Ein Geräusch zieht sie dabei magisch an. Man hört es bis in die Innenstadt hinein. Es ist das Hämmern der beiden Abrissbagger. Auch Günter Jahn hat es vernommen. Der ehemalige Elektromeister wohnt auf dem Bobersberg und steht nun an der Baustelle. „Ich habe das Klopfen der Hämmer gehört und wollte dabei sein, wenn die Brücke abgerissen wird“, erzählt der 67-Jährige. Er zückt sein Handy und knipst. Im Internet kursieren zwar schon viele Fotos von der frei stehenden Brücke. „Aber ein eigenes Foto ist besser“, sagt der Rentner.

Das findet auch Hartmut Thomas. Er vertraut beim Fotografieren allerdings nicht auf die mindere Bildqualität von Handys und hat deshalb eine richtige Fotokamera mitgebracht. Auch er drückt voller Begeisterung ab. „Da haben wir wieder was für die Bilderkiste in Großenhain“, sagt er lächelnd und meint damit die gleichnamige Veranstaltung, bei der der hiesige Baubürgermeister Tilo Hönicke Fotos von einst und heute präsentiert und damit Stadtgeschichte lebendig werden lässt.

Dass mit dem Bahnstrecken-Ausbau durch Großenhain Historisches geschieht, davon sind die beiden älteren Männer überzeugt. „Das ist doch was besonderes!“, sagt Jahn. Und Thomas pflichtet ihm bei: „Das sieht man nie wieder.“ Zumindest nicht in den nächsten 100 Jahren. Dieses Empfinden haben wohl viele Großenhainer. Hartmut Thomas berichtet, dass am Tag zuvor mehrere Hundert Leute den sonnigen Wintertag nutzten, um zu den Brücken an der Großraschützer Straße und der Parkstraße zu pilgern. Letztere wird zurzeit freigebaggert, um sie ebenfalls abzureisen und später neu zu errichten.

Der Andrang der Schaulustigen soll sich am Sonntag durch den ganzen Stadtpark gezogen haben, so Thomas. Manche sollen sogar mit dem Zug auf der parallel verlaufenden Regionalbahn-Strecke angereist sein.

Während sich die beiden Männer unterhalten, kommt ein Dritter hinzu. Er hält sein Fahrrad und blickt etwas wehmütig auf das kleine Gleis zwischen Bergkeller und Brücke. „Das war mal das Achsen-Gleis“, erzählt er. Es führte einst zur Wagen- und Achsenfabrik, einem Vorgängerbetrieb der heutigen Großenhainer Gesenk- und Freiformschmiede. Ein Teilstück des „Achsen-Gleises“ ist nicht mehr zu sehen. Ebenso wenig wie der kleine Fischteich, der hier in der Nähe zwischen Bergkeller und Bahndamm vorhanden war. „Dort sind wir als Kinder baden gegangen“, erzählt Thomas. Von dem Mann mit dem Fahrrad erfährt er, dass früher die hiesige Brauerei den Teich angelegt hatte, um im Winter daraus Eisblöcke für den Kühlkeller zu schneiden.

Die Zeit vergeht. Immer wieder kommen und gehen Menschen, um den Abriss der Brücke an der Großraschützer Straße zu sehen. Langsam wird es wieder dunkel. Doch die beiden Bagger der Firma Bothur haben die Brücke noch nicht zu Fall gebracht. Der Stahlbeton im oberen Bereich ist nicht so leicht kleinzukriegen. „Das haben die sich sicherlich leichter vorgestellt“, sagt ein Passant. Und ein anderer fügt hinzu: „deutsche Wertarbeit eben!“

