Moto-Cross Die Brötchen sind kleiner geworden Der MC Reinsdorf besteht seit 40 Jahren. Moto-Cross-Rennen hat es jedoch schon vor der Gründung gegeben.

Die Mitglieder des MC Reinsdorf haben das 40-jährige Bestehen des Vereins gefeiert. © privat

In den 1970er Jahren hat alles angefangen. 1974 organisierte das Team um Dietmar und Viola Raudies in Reinsdorf das erste Moto-Cross-Rennen. „150 Zuschauer waren damals in die Wolfsschlucht gekommen. Drei Jahre später waren es schon 4 000“, erinnert sich Viola Raudies. Am 12. Mai 1977 wurde der MC Reinsdorf ins Leben gerufen, zu dessen Gründungsmitgliedern neben dem Ehepaar Raudies unter anderem Klaus Dähne, Frank Bündig, Volker Schliebe, Thomas Forberger, Hans-Jürgen Kröber und Klaus Genscher gehörten.

Zuvor liefen die Rennen unter der Organisation des Dorfclubs, dessen Chefin Viola Raudies war. Als die Reinsdorfer 1976 ein Auto-Cross-Rennen veranstalteten, erhielt Viola Raudies einen wichtigen Hinweis. „Irgendjemand hat mir dann mal auf die Schulter geklopft und gesagt: Mädel, du stehst hier mit einem Bein im Knast. Hier musst du einen Club haben, einem Verband angehören, der dich vor eventuellen Konsequenzen schützt.“ Der MC Reinsdorf organisierte nun jedes Jahr ein großes Rennen, auch wenn das nicht immer einfach war. 1981 gab es den ersten DDR-Meisterschaftslauf, in den Jahren von 1989 bis 1991 gab es sogar internationale Rennen. Die Zuschauerzahlen in der Wolfsschlucht stiegen immer mehr, und erreichten schließlich Marken jenseits der 20 000. Nach einem Jahr Pause orientierte sich der Verein neu. Heiko Köhler, der 1999 tödlich verunglückte, trieb den Ausbau der neuen Strecke auf dem elterlichen Land von Viola Raudies voran. Zudem wurde in den folgenden Jahren die BMX-Bahn zu einem Schmuckstück ausgebaut, außerdem die Naturtribüne eingeweiht, die Strecke immer wieder verändert und erweitert.

All diese Erinnerungen schwappten bei der Feier zum 40. Vereinsgeburtstag hoch. „Wir haben uns in der Gaststätte an der Talsperre Kriebstein getroffen und einfach nur Spaß gehabt“, so Viola Raudies. Ganz ohne offiziellen Teil ging es aber nicht. Kai Raudies wurde mit der Ehrennadel des Landessportbundes in Silber geehrt. „Im Vergleich zu damals sind die Brötchen kleiner geworden, aber uns gibt es immer noch“, sagt die ehemalige Rennleiterin nicht ohne Stolz. Vereinschef der derzeit etwas mehr als 50 Mitglieder ist Maik Raudies, der älteste Sohn von Viola und Dietmar Raudies. Der Verein sei jetzt mehr auf den Breitensport ausgerichtet. Die nächsten Höhepunkte sind die Kreis-Kinder- und Jugendspiele am 2. Juni sowie das BMX- und Kinderfest am 15. Juli. Im August, September und Oktober stehen drei Renntage des Village-Cup an.

