Die Bowlingkugel rollt wieder In den vergangenen fünf Jahren war die Gaststätte mit den vier Bahnen dicht. Jetzt geht es weiter.

Mariana Kovalenko hat das „City Bowling“ an der Bahnhofstraße übernommen. © Sebastian Schultz

Mariana Kovalenko und Lampros Theodorou haben das „City Bowling“ an der Bahnhofstraße wiederbelebt. Nach einer fünfjährigen Pause geht es ab Freitag, 3. März, weiter. Der lange Leerstand hat der Immobilie neben dem Hotel Zur Mühle zugesetzt. „Wir haben fast zwei Monate lang gewerkelt und sauber gemacht. Es gab viel, viel Dreck – eine Katastrophe“, sagt die Chefin und winkt ab. 440 Quadratmeter mussten in Schuss gebracht werden. Seit Anfang des Jahres war das Paar damit beschäftigt. Außerdem musste die Küche komplett neu eingerichtet werden.

Dafür waren aber die vier Bowlingbahnen und die Technik noch in Schuss. Die Bahnen befinden sich in einem separaten Bereich hinter dem Gastraum. Zwar wirken die klobigen Fernseher, auf denen der Punktestand zu sehen ist, etwas aus der Zeit gefallen – doch sie funktionieren. „Wenn die Gaststätte gut läuft, spielen wir später noch die neuste Software auf“, so Kovalenko. Die Miete für eine Bahn kostet pro Einheit (55 Minuten) unter der Woche 11 Euro, sonntags 12 Euro und Freitagnachmittag und -abend sowie am Sonnabend und Feiertag 15 Euro. Schuhe, um den empfindlichen Holzboden nicht zu beschädigen, können für einen Euro ausgeliehen werden.

Nun können die Gäste also kommen. In dem Gastraum mit seinen gut 30 Sitzplätzen sind die Tische schon mit dunkelblauen Servietten ausgestattet. Das Besteck liegt bereit. Mariana Kovalenko wird den Service übernehmen. Die Küche ist das Revier von Lampros Theodorou. Die Speisekarte setzt sich zusammen aus Gerichten der deutschen und der griechischen Küche: Schnitzel stehen ebenso auf der Karte wie Fisch, Grillteller oder mediterrane Salate. Hauptgerichte kosten zwischen 9 und knapp 13 Euro.

Das mediterrane Flair bringt Theodorou in den Speiseplan. Denn er stammt aus Griechenland, ist aber bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten in Deutschland. Dennoch darf natürlich der Ouzo auf der Karte nicht fehlen. Zuletzt hatte das Paar das Restaurant Hellas in ihrem Wohnort Nünchritz. Die Immobilie gehört der Gemeinde. Doch im Sommer hatte man sich laut Bürgermeister Gerd Barthold einvernehmlich getrennt. Nun versuchen sich Mariana Kovalenko und Lampros Theodorou also in Riesa. Auf die Bowlingbahn aufmerksam geworden sind sie über das Internet, erzählt die 44-Jährige.

Erfolgreich „an die Frau gebracht“ hat das Objekt Maklerin Brita Filisch. Die Schwierigkeit dabei sei vor allem der Standort gewesen. Und damit meint sie nicht die Lage, die mitten im Zentrum ja durchaus schlechter sein könnte – nein, die Maklerin meint Riesa generell. „Da geht nichts mehr“, sagt sie offen heraus und meint vor allem die geringe Kaufkraft. Mit einem auffällig bunten Plakat hatte sie die Immobilie vor anderthalb Jahren noch einmal etwas offensiver beworben. Nun hofft sie, dass Mariana Kovalenko und Lampros Theodorou mit der Bowlingbahn Erfolg haben werden. „Das kommt jetzt auf das Geschick der Betreiber an“, so Filisch. Sie werden ihr Bestes tun.

„City Bowling“ ist dienstags bis sonntags von 11 bis 23 Uhr, montags von 16 bis 23 Uhr geöffnet; Tel. 03525 5697306.

zur Startseite