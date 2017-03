Die Blut-Reserven sind fast alle Die Grippewelle ebbt ab: Jetzt kommen wieder mehr Blutspender. So wie bei der jüngsten Aktion in Ebersbach.

Blutspende in Ebersbach: Schwester Ulrike nimmt Blutab. Irene Richter ist eine der ehrenamtlichen Helferinnen, die für das leibliche Wohl und einen reibungslosen Ablauf sorgen. © Matthias Weber

Ebersbach. „Die Vorräte reichen nur für etwa einen oder anderthalb Tage“, informiert Frank Michler vom Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Seit letzter Woche verzeichnet er einen kleinen Anstieg der Spendenfreudigkeit der Bürger. „Die Erkältungs- und Grippewelle hat sich sehr ausgewirkt“, weiß Michler.

Jetzt hofft Frank Michler, dass das DRK wieder genügend Reserven an Blutkonserven schaffen kann. Einen Beitrag dazu haben die Frauen und Männer geleistet, die am Mittwoch in Ebersbach Blut gespendet haben. Besonders gefragt sind Spender mit der Blutgruppe Null Rhesus negativ.

Blut spenden kann übrigens jeder gesunde Mensch ab dem 18. Lebensjahr. Neu ist, dass Menschen, die einmal in ihrem Leben eine Bluttransfusion erhalten haben, jetzt wieder selbst Blut spenden dürfen. Sie waren bisher davon ausgeschlossen. Michler verweist jedoch darauf, dass der bei der Blutspende anwesende Arzt hier immer eine Einzelfallentscheidung trifft.

