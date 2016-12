Die Bierstadtfest-Würfel sind gefallen Jetzt ist klar, wer in den nächsten Jahren das große Stadtfest in Radeberg organisieren wird.

Das Bierstadtfest wird in den kommenden Jahren immer am ersten Juni-Wochenende gefeiert. © Archivfoto: Thorsten Eckert

Dass bei Hagen Stieglitz das Telefon klingelt, ist nicht wirklich überraschend. Als einer der beiden Geschäftsführer der Dresdner Veranstaltungsagentur Schröder ist er quasi im Minutentakt gefragt. Doch dieser Anruf, am späten Montagnachmittag war dann doch ein besonderer. Denn am anderen Ende der Leitung war der Radeberger Stadtsprecher Jürgen Wähnert. Und der konnte nun Hagen Stieglitz verkünden, dass die Agentur Schröder auch in den kommenden Jahren das Radeberger Bierstadtfest organisieren soll. Die drei Veranstalter – die Stadt, der Gewerbeverein und die Radeberger Exportbierbrauerei – sowie die Fraktionschefs im Stadtrat haben sich darauf geeinigt, erneut einen Vertrag mit der Dresdner Agentur abzuschließen. Das, so Jürgen Wähnert auf SZ-Nachfrage, solle möglichst noch in diesem Jahr über die Bühne gehen.

Gespräche zum Konzept

Noch in dieser Woche werden sich die Veranstalter und die Agentur im Radeberger Rathaus zusammensetzen, um über das von der Agentur eingereichte Konzept zu sprechen. „Über Details wollen wir natürlich erst reden, wenn alles unterschrieben ist“, sagt Hagen Stieglitz. Aber natürlich habe die Agentur einige neue Ideen eingearbeitet, schiebt er gleich nach. „Wobei wir ja auch schon in den vergangenen Jahren regelmäßig Programmpunkte und Ideen gemeinsam mit den Veranstaltern auf den Prüfstand gestellt haben!“ So war beispielsweise ausprobiert worden, die Oberstraße mit ins Fest-Gelände zu integrieren, was sich letztlich aber nicht bewährte – und auch das Thema Mittelaltermarkt war nach einigen Jahren gestrichen worden, weil es sich überlebt hatte.

Vor sechs Jahren hatten sich die Veranstalter entschieden, die Bierstadtfest-Organisation in professionelle Hände zu geben. Die Wahl war dabei auf die Agentur Schröder gefallen. Und die Dresdner krempelten mit den Jahren eine Menge um. So platzierten sie beispielsweise die Hauptbühne auf dem Markt neu, sodass hier nun eine bessere Sicht herrscht. Das leidige Thema Toiletten wurde angepackt und gelöst; und nicht zuletzt musste ja nun auch das Thema Sicherheit komplett neu angegangen werden.

Mit Arbeit der Agentur zufrieden

Mit dem diesjährigen Bierstadtfest im Juni war dann allerdings der Vertrag mit der Agentur Schröder fristgemäß ausgelaufen – und vor einer Neuvergabe ist die Stadt gesetzlich verpflichtet, das Ganze öffentlich auszuschreiben. Das hat die Stadt daraufhin getan – wobei sie auch nie ein Geheimnis daraus gemacht hatte, mit der bisherigen Arbeit der Agentur durchaus zufrieden gewesen zu sein. Letztlich hatten sich zwei Bewerber im Rathaus gemeldet; einer davon die Agentur Schröder.

„Natürlich freut es uns, wenn unser Konzept so gut angekommen ist – und natürlich sehen wir das auch als Zeichen, dass man in Radeberg mit unserer Arbeit in den vergangenen Jahren durchaus zufrieden gewesen ist“, unterstreicht Hagen Stieglitz. Schon im Vorfeld hatte er ja regelmäßig klargestellt, dass die Agentur gern weiterhin in Radeberg aktiv bleiben wolle. „Wir haben ja in den vergangenen gut sieben Jahren wirklich Einiges aufgebaut, was wir sehr gern fortsetzen würden“, so Hagen Stieglitz im Sommer gegenüber der SZ.

Nun also kann die Dresdner Veranstaltungsagentur auf dem Erreichten aufbauen. Und sie wird dabei auch das große Fest zum 800. Stadtjubiläum im Jahr 2019 organisieren. Erfahrungen haben die Dresdner ja bereits – denn auch das große Jubiläum 600 Jahre Stadtrecht in Radeberg hatte die Agentur Schröder organisiert.

Das Bierstadtfest wird in den kommenden Jahren immer am ersten Juni-Wochenende gefeiert, das haben die drei Veranstalter festgelegt. Das wird 2017 dabei das Pfingstwochenende vom 2. bis zum 4. Juni sein.

