Die Bibliothek auf einem Quadratmeter Nach dem TU-Campus hat nun auch Löbtau eine Bücherzelle. Hier können Anwohner Literatur abgeben, tauschen und mitnehmen. Der Erfolg ist groß.

Der sechsjährige Tim hat schon etwas in der Bücherzelle gefunden. Am Schillingplatz in Löbtau können dort jetzt alle Dresdner Bücher ablegen, tauschen und mitnehmen. © René Meinig

Wie lange dauert es, bis eine Telefonzelle voller Bücher ist? Marc Schmidt kennt die Antwort. Zufrieden steht er neben dem weiß-grauen Kasten, der seit dieser Woche auf dem Schillingplatz steht. Keine 30 Minuten sind vergangen, seit der 30-Jährige und seine Mitstreiter die neueste Attraktion für Löbtau eröffnet haben. In dieser Telefonzelle werden keine langen Gespräche mehr geführt. Hier liegen Bücher, werden Bestseller getauscht, Urlaubslektüre gebunkert und mitgenommen und liebgewonnene Klassiker für unbekannte Leseratten präsentiert.

Anscheinend haben viele Menschen im Stadtteil auf dieses Angebot gewartet. Viele sind zur Eröffnung gekommen und haben Bücher mitgebracht. Schnell sind die 100 Plätze in den selbst gebauten Regalen gefüllt. Dort, wo sonst die Wählscheibe und der Hörer hingen, stapelt sich nun die Literatur. „Nun müssen sie diese aber auch mitnehmen“, mahnt Marc Schmidt. Denn vollgestopft soll diese Bibliothek auch nicht sein. Die Idee für die Bücherzelle in Löbtau stammt von Ricarda Häuser. Sie arbeitet im Stadtplanungsamt und hat einen guten Kontakt zu den Kreativen im Stadtteil. Die toben sich im Verein Konglomerat aus und haben in einer nahen Industriehalle ihre offenen Werkstätten eingerichtet.

„Ich habe die Bücherzelle in Südtirol entdeckt“, sagt Ricarda Häuser. So etwas passt doch gut nach Löbtau. Zusammen mit den Kreativen haben die Stadtplaner verschiedene Plätze im Stadtteil angesehen und sich schließlich für den Schillingplatz entschieden. 5 500 Euro kostet die Umsetzung der Idee. 4 000 davon sind bereits zusammengekommen. Einen großen Anteil davon hat die Stadt finanziert. Nun soll eine Spendenaktion im Internet helfen, damit die restliche Summe zusammenkommt. Marc Schmidt ist mit dem Standort zufrieden. Um den Platz herum gibt es eine Kita, Kirchgemeinde und verschiedene Läden. Das bringt nicht nur Durchgangsverkehr und damit Nutzer. Sondern auch soziale Kontrolle. Denn die kleine Bibliothek ist 24 Stunden am Tag geöffnet. Da kann es nicht schaden, wenn der ein oder andere Löbtauer ein wachsames Auge darauf hat. Marc Schmidt wünscht sich, dass es bald auch an anderen Stellen in der Stadt eine Bücherzelle gibt. Die vor dem Hörsaalzentrum am TU-Campus wird sehr gut angenommen. Und vielleicht füllen sich neue Zellen noch schneller.

