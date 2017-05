Die Bibel mit dem Handy entdecken „Abgestaubt“ nennt sich eine Schau in der Stadtbibliothek Weißwasser. Ab Juni geht sie ungewöhnliche Wege.

Wie entstand die Bibel? Ist die voller Mythen? Was hatte Martin Luther eigentlich damit zu tun? Braucht man die Bibel heute überhaupt noch? – Fragen wie diese stehen im Mittelpunkt einer neuen Ausstellung der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in der Stadtbibliothek Weißwasser. Am 6. Juni wird sie eröffnet. Der Titel der Schau zeigt an, wohin die Reise geht. „Abgestaubt“ will mit dem gähnend langweiligen Image des Buchs der Bücher aufräumen. Deshalb soll sie mehr sein als nur eine Ansammlung von Exponaten, sagen die Macher von der Bibelschule Brake. Bilder und kurze Texte liefern viele Infos auf einen Blick. Und nicht nur das: An Entdeckerstationen haben Besucher die Möglichkeit, selbst mitzumachen und können etwa probieren, wie eine Druckerpresse funktioniert oder wie ein Archäologe arbeitet.

Anders als in vielen anderen Ausstellung oder Museen sind Smartphones ausdrücklich erwünscht. Sie werden sogar zu einem nicht unwichtigen Bestandteil der Schau: Viele Exponate haben einen QR-Code. Wer diesen mit dem Handy scannt, erhält zusätzliche Informationen. Außerdem sind Mitarbeiter vor Ort, die alle Fragen, soweit sie können, beantworten.

Das Vortragsprogramm zurück 1 von 5 weiter 6. Juni, 19 Uhr: Michael Kotsch spricht über Luther 7. Juni, 19 Uhr: Michael Kotsch spricht über Bibel und Koran 9. Juni, 19 Uhr: Nils Schneider zu „In 45 Minuten durch die Bibel“ 11. Juni, 10.30 Uhr: Gästegottesdienst in der EFG Weißwasser zum Thema „Bibel lesen und verstehen“, in der Pestalozzistraße 4a, Weißwasser 12. Juni, 19 Uhr: Mark Brakowski zu „Die Bibel – Lebenshilfen für den Alltag“

Am Ende des Rundgangs gibt es sogar eine Bibel als Geschenk für Zuhause. Und einen Wettbewerb: Gesucht wird die älteste Bibel aus der Region Weißwasser. Besucher können ihre alte Bibel registrieren lassen. Am Montag, dem 12. Juni um 19 Uhr, erhalten die Besitzer der drei ältesten Bibeln einen Preis.

Abgestaubt, ab 6. Juni Stadtbibliothek Weißwasser: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Mittwoch bis 15.30 Uhr, www.abgestaubt.de

