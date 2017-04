Die Bezirksliga ruft Die Pulsnitzer Handballer verlieren gegen Großenhain.

© dpa

Handball-Verbandsliga Männer. Die 20:32-Auswärtsniederlage des HSV 1923 Pulsnitz in Großenhain war am Sonnabend leider kein Aprilscherz, sondern traurige Wahrheit. Damit kann das Team aus der Pfefferkuchenstadt Platz zehn nicht mehr erreichen und wird voraussichtlich in die Ostsachsenliga absteigen müssen, wenn nicht noch irgendein Wunder passiert.

HSV-Trainer Michael Schwenke sagte nach der Partie: „Wir spielten heute planlos, verängstigt, einfach schlecht und auch mit wenig Glück. Schon in der zwölften Minuten haben wir mit Tobias Liebschner unseren besten Abwehrspieler durch eine übertriebene Rote Karte verloren. Dabei konnte ich mit unserer ersten Hälfte noch zufrieden sein, denn da war alles offen. Wir hatten uns auf 10:10 heran gekämpft und dann vor dem Wechsel noch zwei unnötige Tore hingenommen. In der zweiten Hälfte wollten wir das Spiel durch Tempo entscheiden, was total in die Hosen ging.“

Fast jeder Gegenangriff der bis dahin ebenfalls abstiegsbedrohten SG Zabeltitz/Großenhain ergab ein Tor, während bei Pulsnitz die Präzision fehlte. Auch das Fehlen von HSV-Spielern wie Schulze oder Schäfer war eine Schwächung zu viel. (en)

Pulsnitz: Hoppe, Weißenfeld; Kasper (1), Gneuß, Mager (5), Lüttke (3), Kuban (3), Eppendorfer (5/2), Schöne, Liebschner, M. Scholze und D. Schwenke (1).

zur Startseite