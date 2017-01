„Die Bewohner sollen spüren, dass sie dazugehören“ Dittelsdorfs Ortsbürgermeister Christian Schäfer sagt, was der Ortsteil dringend braucht.

Ein letzter Blick auf das alte Gemeindeamt von Dittelsdorf – bald wird das Gebäude abgerissen. Es sei nicht mehr zu retten, meint Ortsbürgermeister Christian Schäfer. © thomas eichler

Mit seinen etwas mehr als 800 Einwohnern ist Dittelsdorf der drittgrößte Ortsteil der Stadt Zittau. Die Infrastruktur ist im Vergleich zum Nachbarort Wittgendorf noch sehr gut. Es gibt eine Fleischerei, einen Bäcker, einen Gasthof, einen Friseur und einen kleinen Einkaufsmarkt. Und dennoch gibt es in Dittelsdorf einiges zu tun, wie Ortsbürgermeister Christian Schäfer im Interview mit der SZ erklärt.

Herr Schäfer, die Stadt arbeitet noch am Haushalt für 2017. Das bietet die Chance, noch Investitionswünsche zu äußern. Wo sollte die Stadt dieses Jahr in Dittelsdorf Geld ausgeben?

Wünsche haben wir viele, aber ob sie realisiert werden, ist nicht sicher. Manche Vorhaben sind sehr langwierig. So müssten mehrere Stützmauern und Brücken saniert werden. Aber solche Dinge kosten auch jede Menge Geld. Bei den kleinen Wegen im Ort ist schon einiges getan worden. Offen ist noch die Verbindung zwischen Neue Gasse und Am Gebirge. In Angriff genommen werden müsste ebenso die Verbindung von Dorfstraße und Am Gebirge.

Diese Missstände werden im Verkehrsentwicklungsplan für die neuen Ortsteile aufgelistet. Das Konzept ist Thema der nächsten Ortschaftsratssitzung am 25. Januar. Wie sehen Sie das Papier?

Das Konzept ist gut. Aber ich vermisse prägnante Zielpunkte. Vieles sind Feststellungen und das Aufzeigen von Möglichkeiten. Das sind für mich keine Lösungen. Es ist zum Beispiel richtig, eine Verbesserung der Busverbindungen vorzuschlagen. Das macht jedoch nur Sinn, wenn es auch Fahrgäste gibt. Wenn die Fahrpreise immer weiter erhöht werden, wird es kaum mehr Reisende geben. Damit die Leute vom Auto auf den Bus umsteigen, müssen entsprechende Anreize geschaffen werden.

Sie haben im Dezember-Stadtanzeiger davon gesprochen, dass die Rolle der Ortschaften im Gefüge der städtischen Entwicklung entschiedener gestärkt werden muss. Wie soll dies geschehen?

Es muss ein Konzept her, wie sich die Ortsteile entwickeln sollen. Will man sie verkleinern oder sollen sie mehr an die Stadt ran. Dittelsdorf gehört seit zehn Jahren zu Zittau. Man hat sich um die neuen Ortsteile gekümmert. Ich denke trotzdem, dass sich Zittau mehr mit der Frage, wie sich die Ortsteile entwickeln sollen, auseinandersetzen muss. Besondere Beachtung sollten demografische Gesichtspunkte erhalten. Die Einwohner werden sich in nächster Zeit nicht wesentlich verjüngen, im Gegenteil! Dem muss wesentlich mehr Rechnung getragen werden. Sorge bereitet uns die medizinische Betreuung in unserem Umfeld. Hier gibt es derzeit keine Lösung.

Da werden einige Kritiker anmerken, dass seit 2007 viel in den Ortsteilen investiert wurde, während die Kernstadt vernachlässigt worden ist.

Es geht um einen gesunden Kompromiss zwischen Kernstadt und Ortsteilen, unter Beachtung demografischer Strukturen. Wir wollen die Ortsteile nicht besonders hervorheben. Aber man sollte die Bewohner spüren lassen, dass sie dazugehören.

In Dittelsdorf soll das alte Gemeindeamt abgerissen werden. Diesbezüglich hat sich ein Leser gemeldet, der das Vorhaben kritisiert. Auch andere Bürger hätten seiner Meinung nach für den Abriss kein Verständnis. Ist der Abbruch wirklich so umstritten im Ort?

Es wird sicher einige geben, denen der Abriss nicht gefällt. Aber meiner Meinung nach ist das Gebäude nicht mehr zu retten. Es steht seit Jahren leer. Und bei den Hochwassern 2010 und 2011 ist Schaden im Gebäude entstanden. Im Zuge des Abrisses soll das Problem der Löschwasserversorgung behoben werden. Das ist für uns seit Langem ein wichtiges Anliegen. Eine Verbesserung der Löschwasserversorgung ist dann nur noch für das Wittgendorfer Feld notwendig. Und wir werden darauf schauen, dass die Fläche nachher ordentlich gestaltet wird. Es gibt die Überlegung, zusätzliche Parkplätze zu schaffen.

Parken ist ein gutes Stichwort. Es ist immer wieder die Rede davon, mehr Parkmöglichkeiten im Ort zu schaffen.

An der Grünen Straße wurden bereits neue Parkflächen für die Bewohner der Siedlung geschaffen. Es könnten noch Stellplätze entstehen, wo Kleingärten auf kommunalen Grundstücken aufgegeben werden. Das sind aber längerfristige Gedanken. Für die Bewohner im Ortskern bedeutet dies längere Wege bis zu den Pkw-Parkplätzen. Deshalb bitten wir die Bürger auch, ihre Fahrzeuge nach Möglichkeit auf dem eigenen Grundstück abzustellen. Dann gibt es auch insgesamt weniger Probleme.

Sie fordern eine stärkere touristische Werbung für den Ort. Lässt sich mit der geplanten Einbindung der Dittelsdorfer Umgebindehäuser in die Umgebindehausstraße mehr in dieser Frage tun?

Sicherlich. Ich begrüße diese Initiative in zweierlei Hinsicht. Zum einen zur Information zu dieser Bauweise und zum anderen als Beitrag zur ihrer Erhaltung. In geraumer Zeit wird es aufgrund der jetzigen Altersstruktur zu mehr Leerstand von Umgebindehäusern kommen. Dem muss entgegengesteuert werden. Bei der Sicherung des vorhandenen Wohnraums müssen Kompromisse zwischen Denkmalschutz und modernem Wohnen gefunden werden, um auf der einen Seite die Umgebindelandschaft zu erhalten, auf der anderen Seite aber auch den Bedürfnissen der jungen Generation gerecht zu werden. Wenn es um die Frage des Fremdenverkehrs geht, ist mir auch ein überörtliches Wander- und Radwegenetz wichtig. Es muss von Dittelsdorf eine Anbindung an den Neißeradweg geben. Hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Ortes sollte die Hauptzielrichtung auf die Erhaltung und die zeitgemäße Gestaltung von Dittelsdorf bei Beachtung des örtlichen Charakters liegen. In seiner 650-jährigen Geschichte hatte und hat Dittelsdorf eine Zukunft. Darauf müssen wir unsere ganzen Kräfte konzentrieren. Deshalb muss der Schwerpunkt der Ortsentwicklung auf der Verbesserung der Wohnverhältnisse, der Infrastruktur und der Stärkung des Fremdenverkehrs liegen.

