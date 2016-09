Die Bestmarke der Debütanten RB Leipzig gewinnt daheim gegen den FC Augsburg und bleibt in der Tabelle oben dran.

Timo Werner freut sich mit den Torschützen Emil Forsberg und Yussuf Poulsen (von links nach rechts).Foto: dpa © dpa

Der Fußball-Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig hat mit den Pflichtspieltoren 500 und 501 seiner jungen Klubgeschichte einen 47 Jahre alten Rekord geknackt. Die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl feierte am Freitagabend einen 2:1-Erfolg über den FC Augsburg und blieb dadurch auch am 6. Spieltag der deutschen Eliteklasse ungeschlagen. Die Leipziger überboten somit die bisherige Start-Bestmarke eines Debütanten im Oberhaus von 1969, als Rot-Weiß Oberhausen fünf Duelle ohne Niederlage geblieben war. Beinahe nebenbei eroberte RB vorerst den dritten Tabellenplatz.

Emil Forsberg und Yussuf Poulsen trafen für die jederzeit dominanten Gastgeber, die mit großer Lauf- und ungeheurer Einsatzbereitschaft immer wieder für mächtig Wirbel sorgten. Das schnelle Kurzpassspiel brachte die Augsburger fast schon verlässlich in Bredouille. Dennoch gelang den Schwaben vor 35 721 Zuschauern der zwischenzeitliche Ausgleich durch Dong-Won Ji.

„Es ist schön, zu sehen, dass wir so dermaßen gut reinkommen in die Liga“, betonte Hasenhüttl. Er versprach: „Wir sind nicht satt. Wir bleiben hungrig.“ Fußballerisch habe sein Team besonders in der zweiten Halbzeit „richtig Gas gegeben – tolle Spielzüge, tolle Stafetten“.

Das Ergebnis fiel auch deshalb nicht deutlicher aus, weil die Leipziger Fehlerquote enorm hoch war. Längst nicht alle Zuspiele gelangen. „Wir sind an die Grenze gegangen und haben alles gegeben“, erklärte Augsburgs Trainer Dirk Schuster. Er meinte mit Blick auf die Leipziger Überlegenheit: „Dass man bei der Qualität und dem Tempo nicht alles immer gut verteidigen kann, wissen wir auch.“

Derweil liegt RB-Sportdirektor Ralf Rangnick laut eigenen Angaben keine Anfrage des englischen Verbandes FA für das Amt des Nationaltrainers vor. Er bestätigte aber Mediennachrichten, denen zufolge es im Sommer nach der EM ein Gespräch zwischen der FA und ihm gab, (dpa)

zur Startseite