Rettungsschwimmen Die besten Sachsen kommen aus Meißen Der Freistaat bleibt bei der Deutschen Meisterschaft zwar medaillenlos. Trotzdem sind die Elbländer nicht unzufrieden.

Undine Lauerwald hatte es in ihrer Altersklasse mit einer besonders großen Leistungsdichte zu tun. Ihr 7. Platz ist daher aller Ehren wert. © Archiv/D. Förster

16 Sportler der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) „Niederes Elbtal“ hatten sich bei den Landestitelkämpfen im Sommer für die Deutsche Meisterschaften der DLRG-Jugend in Würzburg qualifiziert. Die Meißner Mannschaft setzte sich aus drei Einzelstartern und drei Staffeln zusammen. Zu den Wettkämpfen in Würzburg trafen sich vom jetzt über 1 500 Rettungsschwimmer aus allen Bundesländern.

Bei den Einzelstartern stellte Sarah Hackert (AK 12) bei allen Starts persönliche Bestleistungen auf, konnte ihren guten Mittelfeldplatz aber durch eine zweifelhafte Disqualifikation in der letzten Disziplin nicht halten. Lena Küttner (AK 17/18) bestätigte, krankheitsbedingt geschwächt, dennoch ihre Meldeleistungen. Undine Lauerwald (AK 13/14) belegte in ihrer Altersklasse den 7. Platz mit eine Gesamtpunktzahl von 2 857. Damit erreichte sie die beste sächsische Leistung überhaupt. Die Leistungsdichte in dieser Altersklasse war schlicht enorm. Bis zum achten Platz schwammen die Teilnehmer mindestens einmal eine deutsche Rekordzeit.

Bei den Staffeln konnten die Meldeleistungen alle unterboten werden. Die Mädchen der AK 13/14 (Sarah Hackert, Sarah Weinhold, Carolin Kuschke, Sina Scheidhauer, Undine Lauerwald) schafften es mit eine überzeugenden kämpferischen Leistung auf den 11. Platz. Das war die beste sächsische Staffelleistung. Die Jungen der AK 15/16 (Clemens Jüttner, Lukas Döring, Tom Selle, Tobias Nix, Pauline Noack) überzeugten mit dem 18. Platz. Die Jungen der AK 13/14 (Karl Blawitzki, Valentin Wurche, Tommy Kretzschmar, Emil Arlt, Theresa Ohme) steigerten sich um beachtliche 300 Punkte und landeten auf dem 21. Platz.

Das hohe sportliche Niveau zeigte sich in allen Altersklassen. Es ist offenbar, dass die Trainingsbedingungen in vielen Bundesländern einschließlich der neuen erheblich besser sind bzw. effektiver organisiert sind als in unserem Bundesland. Will Sachsen hier nicht weiter auf dem Abstellgleis stehen, müssen weitreichende Veränderungen in der Vereinsförderung nicht nur in Meißen eingeleitet werden.

