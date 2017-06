Die besten Rechner Das sind die Gewinner der Mathematikolympiade.

Die Sieger mit ihren Urkunden. © Klaus-Dieter Brühl

Im Mai trafen sich wieder die besten Rechner der Großenhainer Grundschulen zur Mathematikolympiade. Die Schüler lösten mit Bravour knifflige Matheaufgaben und so konnten am 15. Juni die Bestplatzierten in der Sparkassenfiliale Dresdner Straße ausgezeichnet werden. Sieger der 3. Klassen wurde Erik Beger (4. GS) und in der 4. Klasse belegte Richard Albrecht (4. GS) den 1. Platz. Neben einer Urkunde erhielten alle Schüler Büchergutscheine oder Sachpreise von der Sparkasse. Herzlichen Dank der Sparkasse Meißen für die alljährliche Unterstützung. (SZ)

