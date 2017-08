Die besten Hits in Löbau Das Programm der vier Bühnen zum Tag der Sachsen steht. Unter den Künstlern sind alte Bekannte und neue Sternchen.

zurück Bild 1 von 6 weiter Max Giesinger ist derzeit einer der angesagtesten Künstler in Deutschland – dieser Tage erst spielte er vor vielen Fans an der Ostsee: Am 1. September wird er den Löbauer Neumarkt rocken. © picture alliance / dpa Max Giesinger ist derzeit einer der angesagtesten Künstler in Deutschland – dieser Tage erst spielte er vor vielen Fans an der Ostsee: Am 1. September wird er den Löbauer Neumarkt rocken.

Christina Stürmer ist erst vor Kurzem Mama geworden – auf der Bühne steht sie aber schon wieder. In Löbau wird sie auf der Bühne auf dem Zuckerplateau im Messepark zu erleben sein – am 2. September.

Steven Albert und Ralph Kyau sind als DJ`s weltweit unterwegs und kommen aus Löbau. Wenn es in ihrer Heimat ein so großes Fest gibt, lassen sich die beiden gern blicken: In der Messehalle sind sie zu Gast.

Heiko und Roman Lochmann sind Zwillingsbrüder und habe sich über ihre Auftritte auf der Internetplattform YouTube eine Fangemeinde erobert. Am 2. September erobern sie sicher auch den Löbauer Neumarkt.

Toni Krahl kommt mit seinen Jungs von der Berliner Band „City“ nach Löbau. Sie werden genauso wie ihre Kollegen von Karussell auf dem Zuckerplateau im Messepark Löbau ihre Fans begeistern.

Glitter und Glamour aus vergangenen Zeiten leben mit der Abba-Showband auf dem Altmarkt wieder auf. Der MDR Sachsen präsentiert dort am 2. September viele Hits der Schweden.

Löbau. Es ist wie eine Zeitreise: Auf den vier Bühnen zum Tag der Sachsen in Löbau vom 1. bis 3. September gastieren YouTube-Sternchen wie „Die Lochis“ ebenso wie bekannte Stars wie Christina Stürmer oder Max Giesinger und altgediente Rocker von Omega. Wer wo spielt, hat das Organisations-Büro der Landesgartenschau nun veröffentlicht und so können sich die Festgäste schon aussuchen, welcher Bühne sie wann unbedingt einen Besuch abstatten müssen.

Wie die Auftritte genau aussehen, ist je nach Radiosender unterschiedlich. Denn die vier Bühnen werden jeweils von speziellen Medienpartnern betreut: Die Bühne in der Messehalle ist das Reich von Energy Sachsen. Sie haben das weltbekannte Löbauer DJ-Duo Kyau & Albert an Bord. Aber auch Bands wie Gestört aber Geil und Stamping Feed treten dort auf.

Große Konzerte der Österreicherin und jungen Mama Christina Stürmer am Sonnabend sowie von Karussell und City am Freitag versprechen die Sender PSR und RSA auf der Bühne auf dem Zuckerplateau des Messeparks. „Die Fans können sich auf vollwertige Konzerte mit ihren Stars freuen“, erklärt Sprecher Nico Nickel. Zwar sind die ostdeutschen Kultbands und Christina Stürmer die Top Acts, zu erleben gebe es aber viel mehr, betont er: So wird auch der spanisch-deutsche Sänger Alvaro Soler, der vor einem Jahr mit seiner Single „Sofia“ einen echten Hit landete, in Löbau am Sonnabend zu hören sein.

Hits gibt es am 1. September auf dem Neumarkt mit Max Giesinger bei Radio Lausitz/Hitradio RTL. Dieser Abend gehört aber nicht nur ihm allein, betont Sprecherin Andrea Proschmann: Der Abend biete vom Auftritt eines Spielmannszug, über die Band Colour the Sky und Stereo Act sowie die Beach Boys-DJs. „Die Künstler spielen meist zwischen 30 und 45 Minuten“, sagt Frau Proschmann. So sei Platz für viele Bands und neue Talente wie die YouTube-Stars „Die Lochis“. Die Zwillingsbrüder haben vor allem bei Teenies Kultstatus.

