Die Besten der Furche Bei den deutschen Meisterschaften im Gespannpflügen in Horka haben 22 Teilnehmer um den Sieg gekämpft. Den holte dieses Mal ein Baden-Württemberger.

Lokalmatador Axel Geide aus Horka mit seinen Schweren Warmblütern beim Wettbewerb im Pflügen. © Rolf Ullmann

Die 22 besten Pflüger aus 16 Bundesländern sind am Sonntagnachmittag zur deutschen Meisterschaften im Gespannflügen in Horka angetreten, organisiert durch den Reit- und Fahrverein Wehrkirch Horka. Viele Zuschauer verfolgten das Wettkampfgeschehen rund um die beiden abgesteckten Felder. Am Nachmittag bekamen sie zudem ein umfangreiches Schauprogramm zu sehen, unter anderem mit Vorführungen von Gespannen und edlen Hengsten aus Moritzburg.

Für das Bundesland Sachsen gingen vier Pflüger an den Start. Neben Lokalmatador Axel Geide drückten auch Sandro Zieschang aus Burkau sowie Alexander Otto aus Püchau im Furchenziehen. Als vierter qualifizierte sich der Löbauer Uwe Wechler während des Regionalausscheids am Sonnabendnachmittag für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft.

Den Sieg im Pflügen holte sich jedoch Thomas Kurfiss aus Baden-Württemberg, vor Daniel Hoffmann aus Hessen und Gerhard Kircher aus Baden-Württemberg. Lokalmatador Axel Geide belegte den 11. Platz. Zwei Plätze vor ihm rangierte Uwe Wechler. Sandro Zieschang belegte den 13. Platz, während sich Alexander Otto mit einem der hinteren Plätze begnügen musste. (szo/tc)

