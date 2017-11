Die Besten der Besten

Höchste Turnkunst in Dresden: Die besten deutschen Turnerinnen treten am Sonnabend mit ihren Mannschaften zum dritten Wettkampftag in den beiden Bundesligen an. Allein der MTV Stuttgart, souveräner Spitzenreiter in Liga eins, hat mit Elisabeth Seitz, Tabea Alt und Kim Bui drei Olympiateilnehmerinnen im Kader. Pauline Schäfer, Weltmeisterin am Schwebebalken, startet für die TG Karlsruhe-Söllingen.

Und auch die „Grande Dame“ des Turnens, Oksana Chusovitina, könnte dabei sein. Die 42-Jährige – bei der WM in Montreal Fünfte am Sprung – startet für Kirchheim unter Teck. Sie wäre eine Konkurrentin für die Riege des Dresdner SC in Liga zwei. Für die Gastgeberinnen turnt mit Marlene Bindig die deutsche Vizemeisterin am Boden. Die zweite Liga beginnt um 12 Uhr, die erste 17 Uhr. Es wurden bereits 1 250 Tickets für die Doppelveranstaltung in der Margon-Arena verkauft. Karten gibt es an der Tageskasse in mehreren Preisklassen von 15 bis 24,50 Euro. (SZ/-ler)

