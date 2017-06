Die besten Cabrio-Fahrer Sachsens sind Radebeuler Birgit und Olaf Zach sowie Sohn Michael sind dabei nicht nur sekundengenau gefahren. Ein Radebeuler Hotelier hat auch noch super geschätzt.

Birgit und Olaf Zach beim Navigieren mit der Startnummer 25 durch die Rallye-Strecke – hier bei der Durchfahrt in Proschwitz. © privat

Radebeuler können Cabrio fahren. Allerdings nicht nur damit promenieren, wie an Wochenenden bei Sonnenschein auf dem Anger zu erleben ist. Sondern auch auf die Sekunde genau steuern und navigieren. Das bewiesen jetzt bei der Morgenpost-Cabrio-Rallye die einheimischen Unternehmer Birgit und Olaf Zach, Inhaber des Getränkehandels Flack & Schwier. Sie gewannen nämlich die Rallye, nachdem sie im vorigen Jahr den dritten Platz belegten.

Birgit Zach: „Wir haben als Team Vollbier gemeinsam mit unserem Sohn Michael und seinem Copiloten Johannes Fuhrmann, sowie mit Jens Seidel und Sylvia Richter von der Lößnitztalschänke auch die Mannschaftswertung gewonnen.“ Jens Seidel und Michael Zach haben jeweils noch eine Wertungsprüfung für sich entschieden. Auch Kurioses gab es bei der Rallye mit Start am Haus der Presse in Dresden zu bestehen. Der Hotelier und Wirt Jens Seidel hat als gelernter Fleischer beim Abwiegen von Schrauben auf 777 Gramm mit 774 Gramm als Schätzung am nächsten dran gelegen.

Michael Zach hat die letzte Wertungsprüfung – 122 Meter fahren in exakt 19 Sekunden – mit null Abweichung gefahren. Es war eine tolle Veranstaltung. Wunderschöne Strecken, begeisterte Zuschauer und eine top Organisation, sagen die Radebeuler Teams zu dem Erlebnis.

