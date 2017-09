Die beste Art des Abschieds Christopher Froome ist nach dem Toursieg auch Dominator bei der Vuelta. Die große Show lieferte aber Alberto Contador.

Sie waren die Stars der Vuelta: Alberto Contador (l.) und Chris Froome. Nun trennen sich ihre Wege. © rex/shutterstock

Sein erstes Double aus Tour- und Vuelta-Gesamtsieg hat Chris Froome praktisch sicher, Spaniens Rad-Legende Alberto Contador gelang am brutalen Alto de Angliru ein perfekter Karriereausklang. Während Froome auch auf der vorletzten Etappe der 72. Spanien-Rundfahrt alles unter Kontrolle hatte und als Tagesdritter seinen Vorsprung im Klassement nochmals ausbaute, siegte Contador nach 117,5 km auf der letzten Bergetappe seiner Laufbahn in beeindruckender Manier.

„Ich hätte mich auf keine bessere Art verabschieden können, als auf dem Angliru im letzten Anstieg meiner Karriere zu gewinnen. Ich habe wirklich alles gegeben“, sagte Contador nach der Königsetappe. Froome meinte: „Das Double aus Tour und Vuelta zu schaffen, ist ein unglaubliches Gefühl. Das war vielleicht die härteste große Rundfahrt, die ich je gefahren bin.“

Der 32-jährige Brite darf am Sonntag zum ersten Mal in seiner Laufbahn die abschließende Vuelta-Triumphfahrt nach Madrid genießen. Der Kapitän des Teams Sky war auf dem entscheidenden Abschnitt nicht zu gefährden und vergrößerte den Abstand auf seinen härtesten Verfolger Vincenzo Nibali auf 2:15 Minuten.

Contador riskierte am Angliru in seinem letzten bedeutenden Rennen alles und brachte den Etappensieg bei Steigungen von über 23 Prozent unter Aufbietung aller Kraftreserven mit 17 Sekunden Vorsprung ins Ziel. „El Pistolero“, der Profi aus dem Team Trek-Segafredo, holte zugleich den ersten spanischen Tageserfolg dieser Vuelta.

Für Contador war es der perfekte Abschluss einer eindrucksvollen Karriere, die große Erfolge, aber auch tiefe Brüche mit sich brachte. Das Erbe Contadors, der sich auf seine alten Tage auch außerhalb Spaniens zum Publikumsliebling wandelte, ist fraglos ein zwiespältiges. Sein Name gehört zur dunklen Vergangenheit des Radsports, er steht aber auch für solch einprägsame Rennaugenblicke wie am Samstag auf der brutalen Rampe in Asturien.

Seine Dopingsperre vor fast sechs Jahren, die ihn einen Tour- und einen Giro-Triumph kostete, sein angeblicher Kontakt zu Blutpanscher Fuentes – all das geriet zuletzt eher in den Hintergrund, weil der Spanier mit seiner nimmermüden Angriffslust viele Sympathien zurückgewann. „Ich wollte das für meine Fans machen, die mich so unterstützt haben“, sagte er nach seiner finalen Großtat und fügte an. „Ich gehe jetzt, aber ich bin sehr glücklich, jetzt kann ich andere Dinge tun, die ich wirklich gerne machen möchte.“

Am Sonntag wird es auf dem Schlussabschnitt über 117,6 km von Arroyomolinos nach Madrid wie bei der Tour de France keine Attacken auf den Führenden mehr geben – die Etappe endete nach Redaktionsschluss dieser Seite. (sid)

