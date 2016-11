Die besonderen Schwestern Selma und Lentje sind Schneeweißchen und Rosenrot. Damit überraschen sie beim Weihnachtsmarkt in Neukirch. Viele Kinder machen dort mit.

Selina (Rosenrot), Gretel (Zwerg), Leonie (Mutter) und Lentje als Schneeweißchen (von links) haben für ihren Auftritt fleißig geprobt. © Steffen Unger

Lampenfieber bei den Dritt- und Viertklässlern aus dem Hort der Kita „Querx Valentin“: Am Sonntag ab 15.30 Uhr spielen sie beim Weihnachtsmarkt in Neukirch vor vielen Leuten „Schneeweißchen und Rosenrot“. In den Hauptrollen sind Selma und Lentje zu erleben. Erzieherin Cornelia Lehmann hat das Stück nach dem Märchen der Gebrüder Grimm geschrieben und mit den Acht- bis Zehjährigen einstudiert.

So ein Märchenspiel hat beim Neukircher Weihnachtsmarkt Tradition. Deshalb hat das Kinderhaus „Querx Valentin“ der Volkssolidarität auch einen stattlichen Kostümfundus. Was diesmal fehlte, brachten Kinder von zu Hause mit. Die Kulissen bauten Erzieherinnen und Eltern. An Ideen fehlte es nicht, auch nicht an Improvisationstalent. Zwei Utensilien steuerte Cornelia Lehmann selbst bei: die beiden Rosenbäumchen. Sie bastelte sie aus Ästen eines Apfelbaumes. Daran befestigte sie weiße und rote Papierrosen, die sie selbst faltete.

Kinder lernen durch das Theaterstück

Zur Verabschiedung der Vorschulkinder im Sommer wurde das Stück uraufgeführt. Damals gab es viel Applaus. „Die Kinder wachsen durch so ein Theaterstück, sie werden selbstbewusster, üben sich im freien Sprechen“, sagt die Erzieherin. Eine Erfahrung, die man in anderen Neukircher Kindertagesstätten teilt. Während des Weihnachtsmarktes im Hof des Rittergutes und der benachbarten Gebäude gibt es in der Festscheune bis gegen 17 Uhr ein Bühnenprogramm, das Kindergartenkinder und Schüler gestalten. Die beiden Kitas im Ort, Grund- und Oberschule sowie Musikschulen wechseln sich ab. Nicht nur Eltern, Geschwister und Großeltern schauen zu, wenn die Kinder ihren Auftritt haben.

Der Kulturförderverein gestaltet mit der Kirchgemeinde und anderen Vereinen den Weihnachtsmarkt. Kinder und Jugendliche machen da seit Jahren mit. Schüler der Oberschule zum Beispiel betreuen das Cafe. Der Erlös geht in die Klassenkasse. Gebacken wurde in der Kita „Querx Valentin“. Die Kekse kann man am Sonnabend zur Glühweinprobe das erste Mal kaufen, die Premiere ist um 17 Uhr. Der Kulturförderverein revanchiert sich für so viel Engagement mit einer Überraschung. Erstmals wird zum Weihnachtsmarkt eine Garteneisenbahn aufgebaut, auf der Kinder kostenfrei mitfahren dürfen. (SZ/ir,ass)

Weihnachtsmarkt Neukirch: So 14-18 Uhr. Hauptstr. 62

