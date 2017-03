Die besondere Musikreihe Bischofswerda feiert den Reformator Luther mit mehreren Konzerten – und Partnern aus umliegenden Gemeinden.

Die Jüngsten haben den Vortritt – und die Mädchen und Jungen der Kurrende der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Bischofswerda sind schon mächtig aufgeregt. Denn beim Gottesdienst an diesem Sonntag 10.30 Uhr in der Kreuzkirche sind sie es, die einen wichtigen Teil gestalten. Sie singen das wohl bekannteste Lied Martin Luthers „Eine feste Burg ist unser Gott“. Der gesamte Gottesdienst ist diesem einen Lied gewidmet, sagt Kantor Samuel Holzhey. Auch Pfarrer Dr. Tobias Mickel wird in seiner Predigt darauf eingehen.

Zum Reformationsjahr 2017 haben sich der Kantor und der Förderverein Kirchenmusik Bischofswerda etwas Besonderes einfallen lassen: einen Veranstaltungszyklus zu Liedern Martin Luthers. Unter dem Motto „Luther(s) Lieder“ finden das ganze Jahr über Gottesdienste, Andachten und Konzerte statt. Samuel Holzhey: „In der Musikreihe wollen wir uns tiefer mit Inhalt und Entstehung von bekannten und weniger bekannten Liedern Martin Luthers auseinandersetzen.“ Nicht nur in Bischofswerda sind Veranstaltungen geplant, sondern auch in umliegenden Orten, darunter in Burkau, Rammenau und Schmölln.

Zum Jahresprogramm gehören zum Beispiel ein Orgelkonzert am 21. Mai in der Rammenauer Kirche zum Luther-Lied „Vater unser im Himmelreich“ und ein Konzert für Trompete und Orgel unter dem Motto „Luthers Pfingstlieder“ am 4. Juni in der Bischofswerdaer Christuskirche. Auch die 14. Bischofswerdaer Orgelnacht am 30. Oktober, dem Vorabend des Reformationstages, ist dem Musikzyklus gewidmet. Samuel Holzhey spielt Luther(s) Lieder. (SZ)

