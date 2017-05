Die besondere Hilfe Alltagsbegleiter unterstützen Senioren bei alltäglichen Dingen. Meist sind sie selbst bereits im Rentenalter.

Die 74-jährige Seniorin Renate Uhlemann (l.) wird in ihrem Alltag ehrenamtlich durch ihre Alltagsbegleiterin unterstützt. © Sven Ellger

Renate Uhlemann ist 74 Jahre alt und schwerbehindert. Seit einem Fahrradunfall hat sie Knieprobleme und ist nur noch eingeschränkt mobil. „Ich freue mich deshalb über Hilfe“, sagt die frühere Kindergärtnerin. Die gibt es bei der Dresdner Volkssolidarität in Form von Alltagsbegleitern. Diese stehen Senioren im Alltag in ihrer eigenen Wohnung zur Seite. So sollen sie länger in ihrem Zuhause wohnen bleiben können, ohne jedoch dort zu vereinsamen.

Uhlemann, die drei Kinder großgezogen hat, ist eine von derzeit 25 Senioren, die das kostenfreie Angebot in Anspruch nehmen. Nutzen können es all jene betagten Dresdner, die einen eigenen Haushalt führen und keine Pflegestufe haben. „Die Alltagsbegleiter helfen ihnen beim Balkonkästen bepflanzen und beim Kuchenbacken. Sie begleiten die Senioren aber auch zu Ärzten, Behörden und Veranstaltungen“, erklärt die 46-jährige Marion Beyer. Sie koordiniert das seit 2015 bestehende Projekt. Wichtig sei, gemeinsam aktiv zu sein. Denn Alltagsbegleiter sollen keine Haushaltshilfe ersetzen. Vielmehr ginge es um die liebevolle Begleitung im Alltag, die Motivation zu einer aktiven Lebensgestaltung und die soziale Integration. Dafür sollte die Chemie zwischen den beiden stimmen. Die Sozialarbeiterin ist deshalb stets bemüht, passende Paare zu finden. Für die alleinstehende Uhlemann war ihre Alltagsbegleiterin „wirklich ein Glücksfall“. „Mit ihr habe ich mich auf Anhieb verstanden“, sagt sie. Sie sehen sich nun vier Stunden pro Woche und gehen dann einkaufen, Kaffee trinken, spazieren. Bald wollen sie auch einmal die Frauenkirche besuchen.

Alltagsbegleiter betreuen in der Regel ein bis zwei Senioren für bis zu 32 Stunden pro Monat – ehrenamtlich. Gezahlt wird lediglich eine kleine Aufwandsentschädigung von 2,50 Euro pro Stunde. „Das schnelle Geld ist damit nicht zu machen“, sagt Beyer. „Es ist aber etwas für Leute, die Interesse haben an sozialem Engagement.“ Eine separate Ausbildung ist nicht nötig. Interessenten dürfen aber mit der zu begleitenden Person nicht verwandt oder verschwägert sein und mit ihr nicht in einer häuslichen Gemeinschaft leben.

Derzeit sind zehn solcher Begleiter in Dresden für die Volkssolidarität im Einsatz. Die meisten von ihnen sind selbst bereits im Seniorenalter. Doch auch junge Menschen sind gern gesehen. Bis zu elf Begleiter könnten es insgesamt werden.

volkssoli-dresden.de/angebote/alltagsbegleitung

