Die besondere Familie Zwölf Mitglieder hat der Verein Aktiv für Kids in Bischofswerda. Viel mehr Leute organisieren Feste mit. Gut für die Besucher.

Das sind einige aus der großen Hoppelhasen-Fest-Familie in Bischofswerda: Collin (v.), Rene Schmidt als Osterhase, Finn und Teves. © Steffen Unger

Corina Klix will nicht im Mittelpunkt stehen. Dabei ist doch sie es, vor deren Adresse als Tagesmutti einer der am schönsten mit Ostereiern geschmückten Bäume steht. Auch das Gesicht vom rührigen Verein Aktiv für Kids ist sie – jener Truppe, die immer wieder mit Angeboten für Kinder und Familien Freude macht. So gibt es auch an diesem Oster-Sonnabend das Hoppelhasenfest. Viele, sagt Corina Klix, hätten dafür wieder Ideen beigesteuert, organisiert und Handgriffe übernommen.

Zwölf Mitglieder hat der Verein, mehr als 20 Leute sind für den Ostermarkt auf den Beinen. Man kennt sich, man traf sich, man erzählte, man verabredete sich. So kommt es, dass am Ende beim Ostermarkt doppelt so viele Leute mitmachen, wie der Verein Mitglieder hat. Und wirklich schöne Ideen sind entstanden. Beim Hoppelhasenfest gibt es zum Beispiel ein Osterpostamt. Für Grüße der Besucher wurden Postkarten besorgt und Briefmarken. Wer möchte, kann also gleich hier schreiben und davon erzählen, was er erlebt hat. Zum Beispiel Puppentheater, für das Mitglieder vom Verein und Freunde in Rollen schlüpfen. Selbstredend, dass auch der Oster-Express nicht von der Stange kommt. Der Vati von Corina Klix baute die kleine Bahn einst für den Karneval. Jetzt dürfen Hoppelhasenfest-Gastkinder einsteigen, dann werden sie eine Runde durchs Viertel gefahren. Außerdem gibt es Spiel- und Bastelstationen sowie Geschenke-Stände mit Anbietern aus Burkau, Uhyst und Bischofswerda. Extra angefertigt wurden Hölzer für eine Hölzchenbaustelle. Und: Aktiv für Kids sucht einen Namen für sein neues Maskottchen: ein (Schie)Böckel in Latzhosen. Die Namensgebung soll zu den Schiebocker Tagen im Juni stattfinden, wo Aktiv für Kids eine Kinder- und Vereinsfestmeile organisiert und ausrichtet.

Hoppelhasenfest: Ostersonnabend, 15-20 Uhr, Kamenzer Straße 56b, 58 und 60 in Bischofswerda.

zur Startseite