Die Bergbaugeschichte im Freiberger Revier

Beim Vereinsabend des Knappenvereins Altenberg ist am Dienstag, dem 14. Februar, Axel Rüthrich zu Gast. Er hat Industriearchäologie an der TU Bergakademie Freiberg studiert und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt Archaeomontan. Zugleich ist er Doktorand am Institut für Industriearchäologie und Technikgeschichte der Bergakademie Freiberg.

Er spricht über „Neue montanhistorische Funde und Befunde im Freiberger Revier“. Bei montanhistorischen Erkundungs- und Dokumentationsarbeiten abseits der bekannteren Wege ist es in den letzten Jahren immer wieder zu außergewöhnlichen Funden gekommen, deren Bedeutung zum Teil den lokalen und regionalen Rahmen sprengt. Die Bandbreite reicht von komplexen Bergbauanlagen, die in den vergangenen Jahrhunderten in Vergessenheit geraten sind, über technische Anlagen bis hin zu Einzelfunden von Gegenständen des täglichen Bedarfs. (SZ/fh)

Treff am 14. Februar, 18 Uhr, im Europark in Altenberg, Knappenstube, 2. Etage.

