Die Berater gegen Einbruch Die Zahl der Wohnungseinbrüche steigt seit Jahren. Dennoch laden viele Leute die Täter geradezu noch ein.

Polizeioberkommissarin Heike Matschke berät einen Interessierten auf dem Wettinplatz in Coswig, wie man sich vor Einbrüchen am besten schützen kann. Anlässlich des Tages des Einbruchschutzes am 29. Oktober tourte die Polizistin mit ihrem Kollegen

14 Tage durch das Einsatzgebiet der Polizeidirektion Dresden. Foto: Arvid Müller

Wie sichere ich mein Eigentum? Breite Bolzen oder gar Gitter vor den Fenstern – das muss nicht sein. Trotzdem bieten Firmen auch das an. So war eine Familie aus Klipphausen über das Angebot eines Coswiger Unternehmens entsetzt. „Da fühle ich mich ja wie im Gefängnis. Ich will hier auch noch wohnen“, sagt die Frau empört. Für die Sicherung an neun Fenstern und einer Terrassentür sollte die Familie 4 000 Euro zahlen. „Es gibt auch andere Möglichkeiten, Fenster und Türen zu sichern“, sagt Hauptkommissar Detlef Kaminsky von der Polizeilichen Beratungsstelle Dresden. So gibt es Nachrüstungen, die nicht sichtbar sind.

Gemeinsam mit seiner Kollegin, Polizeioberkommissarin Heike Matschke, ist er jedes Jahr anlässlich des Tages des Einbruchschutzes Ende Oktober 14 Tage im Zuständigkeitsbereich der Dresdner Polizeidirektion unterwegs. Gerade standen die Polizisten auf dem Wettinplatz in Coswig. Detlef Kaminsky freute sich über das große Interesse. „Der Andrang war viel größer als am Tag zuvor in Dresden“, sagt er. Erstaunlich. Denn in Dresden wurde mit 657-mal wesentlich mehr eingebrochen als im Landkreis Meißen, wo 129 Fälle registriert wurden. Damit ist nach den Zahlen des Landeskriminalamtes im Vergleich zu 2015 mit 174 Einbrüchen ein Rückgang zu verzeichnen. Sachsenweit stieg allerdings die Zahl der Delikte von 4 257 im Jahr 2015 auf 4 684 im vorigen Jahr. Dabei wurden knapp 20 Prozent der Fälle aufgeklärt.

Obwohl sich viele Menschen unsicher fühlen, „haben 80 Prozent der Häuser keinen Einbruchschutz“, sagt Detlef Kaminsky. Und der finge bei der Organisation an. Ist das Grundstück für Nachbarn gut einsehbar? Stehen keine Werkzeuge oder Gartengeräte herum, die man leicht zum Aufhebeln nutzen kann? Sind bei Mehrfamilienhäusern die Haustüren auch immer verschlossen? Auch sollten Leitern oder Gartenmöbel nicht so herumstehen, sodass sie als Einstiegshilfe geradezu einladen.

Jeder Schutz hingegen kann einen Täter vom Einbruch abhalten. So sollten Türen unter anderen eine Mehrfachverriegelung aufweisen und Fenster mit einer Pilzkopfverriegelung nach sogenanntem RC2-Standard ausgestattet sein, um ein Aufhebeln zu verhindern. „Doch bei zehn Prozent aller Fenster mit dieser Sicherung wurde ein falsches Gegenstück bei der Verriegelung verwendet. Oder es wurde falsch eingebaut“, mahnt der Polizist. Deshalb empfiehlt er, die richtige Funktion immer zu prüfen.

Die Wahl der Schutzmaßnahmen ist natürlich immer eine Kostenfrage. Deshalb empfiehlt die Polizei für Wohnungen und Eigentumshäuser mechanische Sicherungen. Beispielsweise müsse man für die Nachrüstung eines etwa einen Quadratmeter großen Fensters ab einem mittleren dreistelligen Betrag rechnen, sagt Detlef Kaminsky. Bei Türen seien die Kosten nicht so hoch. Wer größeren Schutz wünscht, braucht einbruchsicheres Glas.

Einbruchschutz-Maßnahmen werden auch staatlich gefördert. „Für 1 000 Euro Einsatz erhält man derzeit 20 Prozent“, sagt Detlef Kaminsky. Man solle aber vorab einen Antrag einschließlich eines Kostenvoranschlages stellen und erst bei Genehmigung die Installation vornehmen lassen.

Nach elektronischen Schutzvarianten werden die Polizisten kaum befragt. Eine Kombination aus mechanischen und elektronischen Sicherungen bietet natürlich die höchste Sicherheit. Doch eine Alarmanlage, die nur Krach macht, empfiehlt der Polizist nicht. Denn 97 Prozent aller Alarme seien Fehlalarme. Und wenn dann die Polizei kommt, muss der Einsatz bezahlt werden. Das kostet etwa 200 Euro. Deshalb ist eine Einbruchmeldeanlage nur sinnvoll, wenn auch Kameras installiert sind. Die Bilder werden dann direkt zum Eigentümer oder in eine verifizierte Leitstelle übertragen, womit der Polizei sofort wichtige Hinweise zum Einbrecher gegeben werden können. So eine verifizierte Anlage mit einem Brand- und eventuell einem Wasserschutz zu kombinieren, sei ideal. „Denn Risiko Nummer eins für die Zerstörung des Eigentums sind immer noch Brände“, sagt Detlef Kaminsky.

Wer sich noch beraten lassen möchte, findet Detlef Kaminsky und Heikle Matschke am 3. November von 9 bis 15 Uhr in Radebeul-Ost auf dem Wochenmarkt und 19 Uhr im Kulturbahnhof.

Informationen zum Einbruchschutz: www.polizei-beratung.de, Förderprogramme: www.kriminalpraevention.de/einbruchschutz; www.kfw.de/einbruchschutz

