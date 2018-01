Die beliebtesten Vornamen Mehr als 490 Kinder wurden im Jahr 2017 in Freital geboren. Die SZ zeigt, welche Namen bei den Neugeborenen am häufigsten vergeben wurden.

Freital. 492-mal pure Freude – so viele Babys kamen im Jahr 2017 in der Helios-Weißeritztalklinik Freital zur Welt. 2016 waren es 473 Babys. Unter den Neuankömmlingen 2017 waren 238 Mädchen und 254 Jungen. In unserer Favoritenliste zeigen wir, welche Vornamen bei den jungen Eltern im vergangenen Jahr am beliebtesten waren:

Die beliebtesten Mädchen-Vornamen

Emma (5)

Amelie (4)

Hanna (4)

Jasmin (4)

Laura (4)

Lina (4)

Maria (4)

Mia (4)

Die beliebtesten Jungen-Vornamen

Emil (8)

Felix (7)

Louis (7)

Leon (6)

Ben (5)

Franz (5)

Jonas (5)

Liam (5)

Luca (5)

Und hier noch ein paar interessante Fakten:



Der geburtenreichste Monat war der September mit 49 Entbindungen.

Die wenigsten Kinder kamen im Dezember zur Welt, es waren lediglich 30.

Ihr erstes Kind brachten 41 Prozent der jungen Mütter zur Welt.

Zehn Hebammen beschäftigt die Helios-Weißeritztalklinik Freital, ihnen stehen drei Kreißsäle zur Verfügung.

Die Kaiserschnittrate liegt bei 20,5 Prozent (Sachsen 23,8 %, Deutschland 30,5 %).

Quelle: Helios-Klinik Freital

