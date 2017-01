Die beliebten Gastwirte Die Neukircher Freihufe punktet zum dritten Mal bei einer Online-Abstimmung. Für die beiden Inhaber ein Ansporn.

Daumen hoch für die Freihufe: Ein weiteres Jahr darf die Neukircher Gaststätte den Titel „Lieblingslokal der Oberlausitz“ führen. Die Inhaber René (links) und Maik Fritsche freuen sich darüber. © Steffen Unger

Lieblingslokal der Oberlausitz – das Schild an der B 98 kurz vor der Abfahrt zur Gaststätte Freihufe in Neukirch bleibt auch 2017 hängen. Zum dritten Mal in Folge gehören Maik und René Fritsche mit ihrem Team zu den Top Zwölf der Region. Dass sich nur 20 Lokale in den Landkreisen Bautzen und Görlitz an der nicht repräsentativen Online-Abstimmung beteiligten, sehen die beiden Brüder locker. „Jeder hatte die Chance, den Bewerbungsbogen auszufüllen und sich mit seiner Werbung in Szene zu setzen“, sagt Maik Fritsche.

Der Titel bringt ihnen viel, vor allem neue Gäste. Leute auf der Durchreise werden neugierig, ebenso wer im Internet surft. Dabei bedurfte es nicht erst der elektronischen Medien, um die Freihufe ins Gespräch zu bringen. Seit Jahrzehnten ist das Haus eine angesagte Adresse. Nicht nur bei Gästen aus Neukirch und dem nahen Putzkau. Auch aus Bischofswerda, Dresden, Bautzen und anderen Städten kommen Besucher, darunter zahlreiche Stammgäste.

Erstmals wurde in Neukirch eine Freihufe im 14. Jahrhundert erwähnt. Familie Fritsche bewahrt die mit dieser Tradition verbundene Urigkeit. Viel Holz in den Räumen und an der Theke strahlen Wärme aus. Gemalte Wandbilder zeigen Neukirch-typisches. 60 Gäste finden im Gastraum Platz, bis zu 25 im Feierzimmer. Hinzu kommen eine verglaste und beheizbare Veranda, ein klimatisierter Saal mit 50 Plätzen und in den warmen Monaten der Biergarten. Vor allem an den Wochenenden herrscht Hochbetrieb. Gekocht wird traditionell – von der Vorsuppe über Fleisch- und Fischgerichte bis hin zu vegetarischen Angeboten. Zu den Spezialitäten gehört im Winter Hausgeschlachtetes. Einer der beiden angestellten Köche ist Fleischer. Er schlachtet und produziert selbst, auch die Grützewurst für die Schlachtschüssel. Deftig ist ebenso eine weitere Kreation des Hauses – das Schweinesteak „Freihufe“ – herzhaft belegt mit Sauerkraut und Knackerscheiben und das Ganze mit Käse überbacken. Dazu werden Bratkartoffeln und Salat serviert.

Vermittlung an Pensionen

Maik und René Fritsche setzen auf die Stärke der Region. Mit der Chillisalami haben sie ein hauseigenes Produkt. Hergestellt von Fleischermeister Klaus Ulbricht in Steinigtwolmsdorf, wird diese Wurst ausschließlich in der Freihufe verkauft. Sie züchten ihr eigenes Wild und nutzen dafür die Gastfreundschaft der Familie Pratsch, die in Neukirch einen Streichelzoo besitzt. Außerdem gehört die Freihufe zu den ausgewählten Restaurants, die die exquisiten Schnäpse der Schusterliebs-Brennerei Neukirch ausschenken. Auf Gästezimmer verzichten die Wirtsleute bewusst. Wer anfragt, den vermitteln die Fritsches gern an Pensionen im Ort. „Es ist ein gegenseitiges Nehmen und Geben“, sagt Maik Fritsche zu dieser Zusammenarbeit.

Im Gespräch mit Maik und René Frische merkt man schnell, beide brennen für ihren Beruf. Maik Fritsche, 51 Jahre, ist für den Service zuständig. Sein sechs Jahre jüngerer Bruder ist Küchenchef. Auch ihre Frauen arbeiten in der Gaststätte. Seit dem Jahr 2002 führen Maik und René Fritsche das Lokal, das sie von ihren Eltern übernommen haben. In diesem Jahr sind es 40 Jahre, dass die Freihufe von der Familie geführt wird. Klaus und Ingrid Fritsche kauften die Gaststätten 1976. Ein Jahr später feierten sie Eröffnung.

Partner des Monsterroller-Projekts

Gefeiert wird auch in diesem, dem 40. Jahr in Familienbesitz. Für das letzte Wochenende im Juli bereiten die Fritsches ein Fest vor. Ein Dixieland-Frühschoppen am Sonntag wird eines der Highlights sein. Schon zwei Monate zuvor bei den Feierlichkeiten anlässlich des 160-jährigen Bestehens des Valtenbergturmes vom 23. bis 25. Mai klinken sie sich mit ein. Mitten im Wald, auf dem Weg vom Touristenparkplatz zum Gipfel, werden sie Speisen und Getränke verkaufen. Und auch auf andere Weise werden sie ab diesem Jahr helfen, dass Neukirchs Hausberg populärer wird. Die Freihufe ist Partner des neuen Monsterroller-Projektes und neben dem Töpfercafé eine von zwei Zielstationen im Ort, wo man ab diesem Frühjahr die Roller nach der Fahrt ins Tal abgeben kann.

„Man muss gut sein“, bringt Maik Fritsche sein Erfolgsrezept auf den Punkt. Dazu gehört auch, dass die Wirtsleute in den vergangenen Jahren immer wieder investierten. Zuletzt in den Parkplatz am Haus, der asphaltiert wurde.

Geöffnet: Freitag/Sonnabend 11-24 Uhr, Sonntag bis Dienstag 11 bis 21 Uhr, Mittwoch/Donnerstag Ruhetage

